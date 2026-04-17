„Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména

Minulou sobotu proběhl Pochod pro život, kterému se opět snažili v dosažení cíle zabránit feministky, LGBT aktivisti a podobní. Což se jim tentokrát i díky zásahům policie nepodařilo. Čím si vysvětlujete rozdílný přístup policie? Poučili se? Nebo zafoukal jiný politický vánek?
Zřejmě aj aj. Zajímavé a na pováženou nicméně je, jak velmi často právě ti, kteří se všemi prostředky – často až perverzními – domáhají tolerance, respektu, ne-li až nekritického uctívání, nejsou sami schopni tolerovat či akceptovat druhé a jejich pohled na svět.
Na akci se také střetl poslanec Nerušil (SPD) s členkou Oganesjanova gangu Oldřiškou Blujovou a její kamarádkou Alonou Kornijenko. Poslanec jim vzkázal, že by se neměly množit, že jejich děti by nebyly přínosné pro společnost. Z toho vzniklo obrovské haló. Neřvou ale podobní lidé na křesťany a jiné odpůrce potratů to samé a ještě horší věci?
To samozřejmě řvou. A navíc jsem si nevšiml, že by podobné gangy jako ten Oganesjanův, formované z normálních lidí, narušovaly všemožné panoptikální akce, které pořádají a kterých se účastní vybraní defektní jedinci z LGBTXYZŽ.
Jak hodnotíte maďarské volby, které Viktor Orbán nakonec prohrál?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Můžu se samozřejmě plést, ale dal bych na to pravou ruku. A ještě k tomu svoji. Ostatně stačí se podívat na naši novou vládu, na jakože vlastenecké Motoristy… Udělali nějaký zásadní, opravdu zásadní krok ve prospěch ČR, v zájmu ČR a jejích občanů oproti Fialově a Rakušanově demoliční četě? Zatím jsem si nevšiml. Kromě tedy líbivých slov a gest vůči svým – a vlastně už ani nejen svým – voličům a zejména pak zaoceánským velkým bratrům a nosáčům od řeky všech nadějí.
Podle zdrojů PL by mohl v senátních volbách kandidovat končící náčelník generálního štábu Karel Řehka za STAN. V tomto hnutí už má partnerku. Se nám ti generálové v institucích nějak množí. A do toho se plukovník Foltýn dal dohromady s poslankyní Pirátů Demetrashvilli. Měli bychom začít mluvit o militarizaci opozice?
Současná opozice je a byla odjakživa zmilitarizovaná až až. Co se týká zelených bezmozků, cenzorů a válečných psychopatů Řehky a Foltýna, tak tam bychom se měli všichni modlit k pánu, aby se v zájmu lepší budoucnosti našich dětí toto opravdu už více nemnožilo. Neb už jejich fotři udělali sakra velkou chybu, že je toho času neutřeli do deky či nespláchli ve sprše.
Vypadá to, že Česká televize se nebude podílet na tom, jak bude vznikat nový systém jejího placení. Měla by se podle vás vést nějaká debata o veřejnoprávních médiích, nebo je to už naprosto zbytečné, protože v ní v podstatě nikdo nemá počestné úmysly?
Debata a výměna zkušeností a argumentů není nikdy na škodu. Takže nechť se v zájmu utříbení myšlenek a názorů klidně vede. Nicméně mám obavu, že jde pouze o héliový balónek, kdy se koza nažere a vlk zůstane celý. Neb pochybuji, že by se protičeská bruselsko-berlínsko-washingtonsko-jeruzalémská ČT přestala platit z našich kapes. A je opravdu jedno, zda tomu budeme říkat koncesionářské poplatky, daně, odvod ze státního rozpočtu nebo jakkoliv jinak. Je to pořád totéž, co na nás bude pořád parazitovat.
V Brně se jednalo o pořádání srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ale dorazil i provokatér Vojtěch Pšenák, který chvíli řval o tom, že Rusy je potřeba vybít, až následně byl sprostý na starší paní, kterou nazval „p*čou“, a pak byl vyhozen. Jak se stavíte k sudetoněmeckému landsmanšaftu? A co říkáte na incident s Pšenákem?
Provokatéři a zaslepení aktivisté všeho poddruhu mi můžou políbit červí díru. Sudetoněmecký landsmanšaft, je-li stále věren orwellovskému vepři Posseltovi, nechť si své sjezdy pořádá za hranicemi a naši germanofilové nechť si jezdí tam. Kdyby šlo o srazy v rámci česko-německého partnerství a spolupráce s respektem na jedné i druhé straně, pak nemám žádný problém. Ale mám pocit, že tomu tak z německé strany úplně není.
