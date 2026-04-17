„Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména

17.04.2026 18:35 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přitvrdil. Při hodnocení Pochodu pro život, aktivistů i dění na politické scéně padla ostrá slova i konkrétní jména. Podle něj se ve veřejném prostoru opakuje stejný vzorec – hlasité výzvy k toleranci, které ale v praxi často končí pravým opakem.

„Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Minulou sobotu proběhl Pochod pro život, kterému se opět snažili v dosažení cíle zabránit feministky, LGBT aktivisti a podobní. Což se jim tentokrát i díky zásahům policie nepodařilo. Čím si vysvětlujete rozdílný přístup policie? Poučili se? Nebo zafoukal jiný politický vánek?

Zřejmě aj aj. Zajímavé a na pováženou nicméně je, jak velmi často právě ti, kteří se všemi prostředky – často až perverzními – domáhají tolerance, respektu, ne-li až nekritického uctívání, nejsou sami schopni tolerovat či akceptovat druhé a jejich pohled na svět.

Na akci se také střetl poslanec Nerušil (SPD) s členkou Oganesjanova gangu Oldřiškou Blujovou a její kamarádkou Alonou Kornijenko. Poslanec jim vzkázal, že by se neměly množit, že jejich děti by nebyly přínosné pro společnost. Z toho vzniklo obrovské haló. Neřvou ale podobní lidé na křesťany a jiné odpůrce potratů to samé a ještě horší věci?

To samozřejmě řvou. A navíc jsem si nevšiml, že by podobné gangy jako ten Oganesjanův, formované z normálních lidí, narušovaly všemožné panoptikální akce, které pořádají a kterých se účastní vybraní defektní jedinci z LGBTXYZŽ.

Jak hodnotíte maďarské volby, které Viktor Orbán nakonec prohrál?

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
96%
1%
hlasovalo: 10071 lidí
Tak jako od jisté doby už všechny volby. Je to putna, neb kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. A musíš být vybrán, abys byl zvolen – you have to be selected to be elected. A navíc nezáleží ani tak na tom, jak lidé hlasují, ale jak se to spočítá, ne? Tedy nikdo, kdo nebyl předem kádrově prověřen, vybrán či zformován, žádné volby vyhrát nemůže. Osoba, která se dostane do vrcholné politické, byznysové či mediální funkce, musí být bez výjimky vždy vydíratelná, úplatná, polodementní – nebo v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných atributů. Tedy nebrusme zbytečně meče ani sekery, nehádejme se se známými ani neznámými nad politickými výsledky, nebo drtivá většina toho podstatného je pouze a jen šaráda, hra, divadelní představení…

Můžu se samozřejmě plést, ale dal bych na to pravou ruku. A ještě k tomu svoji. Ostatně stačí se podívat na naši novou vládu, na jakože vlastenecké Motoristy… Udělali nějaký zásadní, opravdu zásadní krok ve prospěch ČR, v zájmu ČR a jejích občanů oproti Fialově a Rakušanově demoliční četě? Zatím jsem si nevšiml. Kromě tedy líbivých slov a gest vůči svým – a vlastně už ani nejen svým – voličům a zejména pak zaoceánským velkým bratrům a nosáčům od řeky všech nadějí.

Podle zdrojů PL by mohl v senátních volbách kandidovat končící náčelník generálního štábu Karel Řehka za STAN. V tomto hnutí už má partnerku. Se nám ti generálové v institucích nějak množí. A do toho se plukovník Foltýn dal dohromady s poslankyní Pirátů Demetrashvilli. Měli bychom začít mluvit o militarizaci opozice?

Současná opozice je a byla odjakživa zmilitarizovaná až až. Co se týká zelených bezmozků, cenzorů a válečných psychopatů Řehky a Foltýna, tak tam bychom se měli všichni modlit k pánu, aby se v zájmu lepší budoucnosti našich dětí toto opravdu už více nemnožilo. Neb už jejich fotři udělali sakra velkou chybu, že je toho času neutřeli do deky či nespláchli ve sprše.

Vypadá to, že Česká televize se nebude podílet na tom, jak bude vznikat nový systém jejího placení. Měla by se podle vás vést nějaká debata o veřejnoprávních médiích, nebo je to už naprosto zbytečné, protože v ní v podstatě nikdo nemá počestné úmysly?

Debata a výměna zkušeností a argumentů není nikdy na škodu. Takže nechť se v zájmu utříbení myšlenek a názorů klidně vede. Nicméně mám obavu, že jde pouze o héliový balónek, kdy se koza nažere a vlk zůstane celý. Neb pochybuji, že by se protičeská bruselsko-berlínsko-washingtonsko-jeruzalémská ČT přestala platit z našich kapes. A je opravdu jedno, zda tomu budeme říkat koncesionářské poplatky, daně, odvod ze státního rozpočtu nebo jakkoliv jinak. Je to pořád totéž, co na nás bude pořád parazitovat.

V Brně se jednalo o pořádání srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ale dorazil i provokatér Vojtěch Pšenák, který chvíli řval o tom, že Rusy je potřeba vybít, až následně byl sprostý na starší paní, kterou nazval „p*čou“, a pak byl vyhozen. Jak se stavíte k sudetoněmeckému landsmanšaftu? A co říkáte na incident s Pšenákem?

Provokatéři a zaslepení aktivisté všeho poddruhu mi můžou políbit červí díru. Sudetoněmecký landsmanšaft, je-li stále věren orwellovskému vepři Posseltovi, nechť si své sjezdy pořádá za hranicemi a naši germanofilové nechť si jezdí tam. Kdyby šlo o srazy v rámci česko-německého partnerství a spolupráce s respektem na jedné i druhé straně, pak nemám žádný problém. Ale mám pocit, že tomu tak z německé strany úplně není.

 


  • Tomáš Vyoral je český publicista a komentátor. Působil jako politický redaktor a autor v médiích skupiny Prima, včetně CNN Prima News a Prima TV, kde se věnoval domácí politice a společenským tématům.
  • Zkušenosti má také z oblasti public relations a komunikace, pracoval jako PR konzultant i editor ekonomického zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje komentářům aktuálního dění, ve kterých kombinuje mediální zkušenosti s pohledem na politiku, společnost i veřejnou debatu.
  • V současnosti působí jako komentátor a publicista, spolupracuje mimo jiné s ParlamentnímiListy.cz.

     

 

Psali jsme:

Až sečtou hlasy u Orbána, začne to. Vyoral zná scénář
Vyoral: Když má být umění nezávislé, tak ať v něm neberou dotace
„V politice úplně mimo, neměl by se angažovat.“ Tvrdý úder na Svěráka
„Kde byli při Dozimetru?“ Vyoral se ptá Milionu chvilek


  • Tomáš Vyoral je český publicista a komentátor. Působil jako politický redaktor a autor v médiích skupiny Prima, včetně CNN Prima News a Prima TV, kde se věnoval domácí politice a společenským tématům.
  • Zkušenosti má také z oblasti public relations a komunikace, pracoval jako PR konzultant i editor ekonomického zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje komentářům aktuálního dění, ve kterých kombinuje mediální zkušenosti s pohledem na politiku, společnost i veřejnou debatu.
  • V současnosti působí jako komentátor a publicista, spolupracuje mimo jiné s ParlamentnímiListy.cz.

     

 

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/tagy/p%C3%A1te%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD%20tom%C3%A1%C5%A1e%20vyorala

Článek obsahuje štítky

Česká televize , sudetští Němci , Orbán , Pochod pro život , Foltýn , Nerušil , Řehka , Vyoral , Páteční zúčtování Tomáše Vyorala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte rozhovor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Prezident

Co si myslíte o přímé volbě prezidenta? Tvrdíte, že je prezident je reprezentativní funkce, chcete mu odebírat pravomoci, ale přitom přímo volený prezident má podle mě velmi silný mandát od občanů. To pro vás nic neznamená?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména

18:35 „Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přitvrd…