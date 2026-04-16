„Politický eunuch.“ Snaha Petra Pavla o cestu na summit NATO očima Radima Panenky

Je Česká republika parlamentní demokracií, jak praví ústava, nebo prezidentským státem, či dokonce vojenskou juntou řízenou generálem, jehož musí všichni včetně vlády poslouchat? Na tuto otázku se pokusil ve svém podcastu odpovědět novinář Radim Panenka.
„Sledujeme situaci, kdy se prezident Petr Pavel rozhodl zúčastnit summitu NATO, který se koná začátkem července v turecké Ankaře. V minulosti bylo v České republice zvykem, že na tyto summity jezdili prezidenti, ovšem neplatilo to vždy. Nejde o pravidlo zakotvené v ústavě, ale o výsledek vzájemné dohody mezi prezidentem a vládou,“ připomněl redaktor.
V současné době však žádná taková dohoda neexistuje. Prezident Petr Pavel zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) veřejný dopis, v němž mu oznámil, že delegaci České republiky povede on. Premiérovi pouze nabídl možnost se připojit, zatímco vláda a ministr zahraničí mají podle něj pouze zajistit logistické náležitosti, jako je letadlo či hotel. „Takový postup však nemá oporu v ústavě, neboť nejsme prezidentskou republikou ani vojenskou diktaturou,“ podotkl Panenka.
Prezident vystupuje jako lídr opozice a kritizuje vládu
Původně se uvažovalo o prezidentově účasti, ale premiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nakonec konstatovali, že to není vhodné. Důvodem je skutečnost, že prezident fakticky vystupuje jako lídr opozice a veřejně kritizuje vládní výdaje na obranu, a to i v přítomnosti zahraničních státníků.
„To je – promiňte mi to – naprostá prasárna. To nikdo nedělá. Takové jednání, kdy se vnitřní politické spory přenášejí na mezinárodní scénu, je v diplomacii nevídané,“ zdůraznil moderátor.
Podle ústavy nese za zahraniční politiku odpovědnost vláda. „Pokud vláda nemá jistotu, co bude prezident na summitu říkat, jestli bude prezentovat zájmy své země, nebo zda nebude činit nekonzultované závazky – jako tomu bylo při jeho cestě na Ukrajinu – je jeho účast problematická,“ podtrhl novinář.
O tom, kdo má v této věci rozhodovat, hovoří jasně většina ústavních právníků i bývalí politici. Například Pavlův předchůdce Václav Klaus zdůraznil, že delegaci na zasedání NATO vždy schvaluje vláda, nikoliv prezident. Přestože má hlava státu v našem systému tradičně významnou roli, za zahraniční politiku odpovídá vláda a prezident s ní musí kooperovat.
Nezkušený eunuch
Prezident Pavel se nedávno ostře vymezil i vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, když prohlásil, že Trump poškodil Severoatlantickou alianci více než Vladimir Putin. „Taková kritika klíčové postavy NATO je v přímém rozporu se snahou o konstruktivní zastupování země na summitu,“ soudí Panenka.
Co se týče dalšího působení v úřadu, Petr Pavel oznámil záměr znovu kandidovat, což odůvodnil tím, že nevidí lepšího kandidáta, než je on sám. „Tento postoj lze vnímat jako nedostatek skromnosti i politickou nezkušenost. Je otázkou, nakolik je toto rozhodnutí jeho vlastní a nakolik je výsledkem tlaku jeho okolí, například Petra Koláře či dalších poradců,“ upozorňuje redaktor.
Současné kroky Pražského hradu podle něj naznačují jistý politický amatérismus a nepochopení ústavních procesů. Prezident by měl respektovat své pravomoci a spolupracovat s vládou namísto vyvolávání veřejných konfliktů prostřednictvím otevřených dopisů, které pravděpodobně ani nepsal odborník na ústavní právo, protože obsahuje nesmysly.
„Možná to nebude úplně korektní, ale Petr Pavel podle mého názoru je politický eunuch. Eunuši byli v podstatě jednak neplodní a jednak takoví šašci a kašpárci v palácích, kteří o ničem reálném nerozhodovali, jejich úkolem bylo něco jiného. To by na roli Petra Pavla sedělo a mrzí mě, že něco takového říkám. To chci zdůraznit. Mám v obrovské úctě úřad prezidenta republiky,“ ujistil Panenka a dodal, že pokud jde o osobu, která aktuálně úřad prezidenta zastává, tak úplně nenachází důvod nějakou úctu mít.
