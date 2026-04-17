Hřib (Piráti): Paní Vachatová má bratra, ten v Rusku provozuje inkasní agenturu

Já děkuji. Tak mohlo by se zdát, že dnes tedy se objevila pozitivní zpráva, že skončí poradkyně pana ministra Juchelky paní Semancová, které tedy pan ministr svěřil dotační programy za 17 miliard korun, přičemž zároveň tedy paní Semancová vlastní firmu, která svým zájemcům slibovala, že jim z těchto dotačních programů zajistí peníze a celkově firma paní Semancové zajišťovala dotace v hodnotě 100 milionů korun. Je jistě dobře, že paní Semannsová nakonec rezignovala, ale tím tenhleten malér rozhodně nekončí, protože tady reálně hrozí stále sankce ze strany Evropské komise. Takže když to prasklo, tak tady pan ministr Juchelka měl paní Semansovou okamžitě odstavit. Místo toho ji urputně bránil, přestože to, co měl správně udělat, je nařídit prošetření všech těch podezření. A to je tedy ten problém.
Já bych tedy chtěl poděkovat jednak panu Valáškovi se Seznam Zpráv, který tu kauzu vlastně odhalil. Té kauze tady se věnovala naše poslankyně Bára Pipášová, která tady interpelovala pana ministra. A je dobře, že tedy je vidět, že ten veřejný tlak má smysl. To já vlastně shledávám jako asi jedinou výhodu těch populistů, že prostě reagují na ten veřejný tlak. Tak to je asi dobře.
Nicméně bohužel tohle v žádném případě není jediný problém v personální politice této vlády. Protože na každou dobrou zprávu tady musí být vždycky několik negativních, tak teď nově tedy se objevila další zpráva o dalším člověku, který tedy by měl nově nastoupit do čela inspekce životního prostředí, jestli to říkám správně. To je tedy záležitost běžícího výběrového řízení, nicméně v tom výběrovém řízení se probojoval do finále sponzor Motoristů, pán, který reálně nemá žádné dohledatelné zkušenosti s životním prostředím, s inspekcí životního prostředí. A jeho vlastně hlavní kvalifikace, tedy se zdá, že spočívá v tom, že daroval Motoristům sobě do kampaně nějakých 100 000 a ještě jim tedy zaplatil nějaký billboard za tuším 24 000.
A tohleto je na pováženou i s ohledem na to, že tedy v tom výběrovém řízení dle Deníku N se účastnilo několik dalších osob, které kvalifikaci nepochybně měli, byli mezi nimi například lidé, kteří dříve vedli třeba krajské pobočky té inspekce, eventuálně mají jiné dohledatelné zkušenosti z téhle oblasti. A kromě nich tam tedy je pan Straka, konkrétně tedy Pavel Straka, o kterém fakt není známo, že by měl zkušenosti ani třeba ze státní správy z jiné oblasti. Prostě jediný dohledatelný vztah tohoto pána k této oblasti je skutečně to, že daroval Motoristům peníze. A kromě toho ještě – to je velice zajímavé – to výběrové řízení bylo postavené tak, že tam byl nikoliv pohovor, jak je běžné, nicméně v tom výběrovém řízení byl zásadní test Multiple Choice test. To znamená něco, kde vyškrtáte nějaké odpovědi, a podle toho teda dostanete nějaké bodíky a podle těch bodíků potom postoupíte nebo nepostoupíte. A co je zajímavé, je, že ten test byl teda zaměřený právě na to, jakým způsobem funguje ta inspekce životního prostředí, ty její směrnice, konkrétní agendy. To znamená, řekli bychom si, že asi test, u kterého skutečně budou mít výhodu primárně ti lidé z oboru, nebo dokonce přímo z úřadu – jako že i takoví se tam hlásili – ale přesto, že je asi stěží představitelné, že by takovým testem prošel někdo, kdo na té inspekci nedělal nebo se několik měsíců nepřipravoval. Tak tímhle testem úspěšně prošel sponzor Motoristů Pavel Straka, což samozřejmě vyvolává pozdvižení obočí minimálně, ale spíš nějaká podezření na to, jak to s tím testem vlastně bylo, jestli třeba někdo neznal ty odpovědi dopředu a tak podobně. Takže tohle je další prapodivné.
Dalším tedy personálním zářezem tady té vládní koalice je paní Natálie Vachatová. To je prosím pěkně poradkyně pana premiéra Andreje Babiše, která má třeba na starosti tu přípravu zákona, toho takzvaného ruského zákona proti neziskovému sektoru. No a tahle paní Vachatová má bratra. To by ještě nebylo nic jako špatného, že jo. Tak já mám třeba taky bratra, akorát že můj bratr neprovozuje v Rusku inkasní agenturu, která spolupracuje s ruskými bankami a s obratem nějakých miliard rublů. A asi bychom si měli říct, jak vlastně teď fungují takovéhle inkasní agentury v tom Rusku. Protože jak je vám asi známo, předpokládám, že sledujete, co se děje v Rusku tak nějak jako orientačně, tak tam to teď funguje tak, že v momentě, kdy máte nějaké dluhy a šlape po vás nějaká inkasní agentura, no tak jednou z nejjednodušších možností jak tu vaši situaci řešit, je to, že podepíšete smlouvu s armádou a jdete do té války – oni tomu říkají speciální vojenská operace – do té války proti Ukrajině, protože tam je to postavené na tom, že dostanete nějakou částku hnedka a potom teda je tam nějaký další příslib, na který často jako nedojde, protože samozřejmě se dostanete do toho mlýnku na maso na frontě a za chvilku jedete zpátky v igelitovém pytli.
Nicméně tady teda vidíme, že bratr poradkyně našeho premiéra je člověk – takže ještě jednou – tady vidíme, že bratr poradkyně premiéra Andreje Babiše je člověk, který zajišťuje přísun vojáků na frontu, když Rusko spustilo invazi do suverénní Ukrajiny. Tak jestli, vážení, něco může být bezpečnostním rizikem, tak mi přijde, že to je právě tohle. Jak může premiér angažovat jako svoji poradkyni člověka, který má takovéhle vazby a de facto využívá tu válku na Ukrajině pro nějaký své zištné pohnutky? Mně to přijde velice zvláštní, a proto si myslím, že bychom měli zařadit bod, ve kterém se budeme věnovat téhle záležitosti a ještě dalším. Protože bohužel paní Vachatovou to nekončí. Kromě toho je tady další jméno, které má nějakou souvislost s Ruskem, a to je pan Jan Gregor z Aliance pro rodinu, který se stal šéfem poradců pana Juchelky, a tady pan ministr Juchelka ještě tomuhle pánovi zařídil trafiku v jedné ze zaměstnaneckých pojišťoven v dozorčí radě. Připomenu, že opět pan Jan Gregor, který je tedy z té politické neziskovky Aliance pro rodinu, která může být dle soudu označena za Putinův hlas v Evropě, tak tento pán tedy opět nemá vůbec žádnou známou kvalifikaci v dané oblasti. Je to primárně člověk, který se soustřeďoval na potlačování reprodukčních práv žen a papouškování ruských narativů. A díky i tomu soud řekl, že je možné, je označovat za Putinův hlas v Evropě. (Ministr Juchelka ze svého místo sděluje, že to je lež.) A, no to je pravda, pane ministře, protože soud o tom takto rozhodl. Ne, váš šéf je soudem opakovaně uznaný lhář, má na to papír s kulatým razítkem, že lže. Naopak já nemám ani přestupek, o který jste se intenzivně snažili teda, ale nějak vám to neklaplo. A kromě toho teda pokud se bavíme o přestupcích, tak možná by bylo fajn, kdyby nám tady členové vlády řekli, který z nich má nakonec přestupek proti zákonu o střetu zájmů, když se o tom tak bavíme, protože já jsem teda zaznamenal z médií, že minimálně asi tři ministři nebo členové vlády měli problém vyplnit majetkové přiznání podle zákona o střetu zájmů, což je samozřejmě přestupek, tak můžeme si popovídat i o tom. Ale myslím si, že to sem teďka nepatří, abychom tu diskusi nerozmělňovali, o což tady určitě některým jde.
Abychom se vrátili zpátky tedy k panu Gregorovi, což, jak říkám, je další jméno, které má nějakou vazbu tady na Rusko. A tohle je teda pán, ze kterého pan Juchelka udělal šéfa svých poradců, dal mu tu trafiku v té zdravotní pojišťovně zaměstnanecké, v dozorčí radě a aniž by měl tedy jakékoliv jakékoliv kvalifikační předpoklady tady k tomuhle. No, kromě toho, že nicméně vláda, vládní koalice, členové vlády, jako třeba tady pan Juchelka nebo nepřítomný pan premiér Babiš nebo támhle třeba pan ministr Červený se snaží obsazovat do těch pozic lidi, kteří mají buď nějaké vazby na Rusko nebo jsou to třeba jejich sponzoři, no, tak se snaží vládní koalice naopak zbavovat úředníků, kteří se neukázali jako tupí kývači a nějakým způsobem se snažili hájit zájmy České republiky, zájmy daňových poplatníků, tedy nás všech, například při těch sporech o dotacích pana Babiše, které, jak už víme, soud rozhodl, že jsou neoprávněné a pan Babiš by měl vracet těch více než 7 miliard.
No a tady v tomto případě se určitě hodí zmínit jméno Leo Steinera, což tedy byl vrchní ředitel sekce národních a evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj, tedy pod paní ministryní Mrázovou, což byl ten útvar, který rozhodoval o tom, zda se ty dotace vyplatí. A jako takový přestal tedy posílat evropské peníze Babišovu holdingu Agrofert, což tedy následně soudy potvrdily, že byl ten správný krok.
Nicméně z čerstvým nástupem vlády pana Babiše došlo k reorganizaci tady na Ministerstvu pro místní rozvoj a paní ministryně Zuzana Mrázová rozhodla mimo jiné o zrušení sekce, kterou řídil Leo Steiner. A vláda ho také odvolala z výboru Státního fondu podpory investic. Takže tady vidíme, že Babišova vláda dělá čistky ve státní správě dokonce ještě předtím, než si schválila to vykostění služebního zákona a také zrušení nominačního zákona, aby si uvolnila ruce ještě víc. Snaží se vyhazovat lidi, kteří nejsou jen tupými kývači v tom státním aparátu, kteří by dávali jako na běžícím pásu razítka na nezákonná rozhodnutí, rozhodnutí, která následně mohou zpochybnit soudy, ale hlavně rozhodnutí, která znamenají, že si tady pan Babiš přihraje další dotace z peněz nás všech. A tohleto, si myslím, že je velice alarmující.
Těch jmen, o kterých je tady řeč, u kterých došlo k něčemu podobnému, je mnohem více. Velice namátkou myslím, že tam je ještě ta vrchní ředitelka odboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí u pana Juchelky, která přišla o místo poté, co upozornila na paní Semancovou, jak psala média, že tedy tato dáma byla odvolána ze svojí pozice. Tak bych byl rád, kdyby sem tedy mohl pan Juchelka přijít, přestat mi tady pokřikovat takhle jako za zády. (Ministr Juchelka z místa polohlasně opakovaně komentuje: To není pravda. Lžete.) Myslím si, že by to bylo mnohem důstojnější, kdybyste tady přišel. Nemusíte na mě pořvávat tady, pane ministře. No ne. Stačí když budete hlasovat pro zařazení tohoto bodu.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Já poprosím, kolegové, vzájemně nepokřikujte na sebe. Nevedeme individuální rozhovory.
Poslanec Zdeněk Hřib: Já děkuji. Můžete sem přijít, pane ministře, potom a vysvětlit, jak to tedy máte s těmi personálními čistkami na vašem ministerstvu a dosazováním lidí, kteří mají třeba nějaký vztah k Rusku a té jejich válce na Ukrajině.
Takže já bych proto rád navrhnul nový bod, který se nazývá Personální politika vládní koalice – čistky a sponzoři. A navrhnul bych to jako nový bod před tu diskusi o nominačním zákoně, která tam je teď zařazená. Děkuji.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Moment, moment. Nemůžou na mě mluvit tři lidi. (U předsedajícího stojí poslanec Foldyna a hovoří s ním.) Takže personální politika vládní koalice – sponzoři.
Poslanec Zdeněk Hřib: Čistky a sponzoři. Ty čistky jsou důležité i v souvislosti s tím, pane předsedající, že váš kandidát na magistrát v těchto komunálních volbách letošních 2026 Ondřej Prokop oznámil, že tedy chystá nějaké čistky i na magistrátu. Tak proto si myslím, že to slovo čistky je důležité, protože tady nejde jenom o sponzory, ale taky o ty čistky.
Místopředseda PSP Patrik Nacher: Ano, mám to zaznamenáno. Já jsem měl zaznamenáno sponzoři a čistky, tak to obrátíme...
Poslanec Zdeněk Hřib: Ne, čistky o sponzoři. (Předsedající: Ano.) Možná by mohli být sponzoři a čistky, ale asi čistky a sponzoři jsou lepší, protože těch čistek je principiálně víc než těch sponzorských míst. Možná dojdeme v té diskusi k tomu, že je to naopak, ale já bych teď zachoval asi čistky a sponzoři. Já to mám i napsané na tom zeleném papírku, pane předsedající. A kdybych to musel opravovat, tak by to potom nebylo přehledné. A já už teď se snažím psát hůlkovým písmem, aby předsedající neměl problém to přečíst, protože jsem zjistil, že potom to předsedající tak jako luští prapodivně, často se to zkomolí ten název a nemyslím si, že to je ku prospěchu věci. Takže Personální politika vládní koalice – čistky a sponzoři jako nový bod dnes před tu diskusi o nominačním zákoně. Děkuji.
