Okamura (SPD): Odhalujeme a trestáme další a další ukrajinské podvodníky

17.04.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podvodům s dávkami sociální pomoci.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Díky zpřísnění kontrol po nástupu naší vlády odhalujeme a trestáme další a další ukrajinské podvodníky, kteří kradou naše peníze a zneužívají náš stát. Zároveň brzy předložíme zákon na zásadní zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR. Prosazuji ukončení tzv. dočasné ochrany a konec vyplácení všech peněz Ukrajincům.

Neuvěřitelný nevděk Ukrajinců! Zhruba dva roky se dařilo manželskému páru z Ukrajiny obelhávat české úřady. Muž (44) a jeho manželka (48) vědomě lhali v žádostech o přiznání humanitárních dávek, díky tomu si přišli na statisíce. Muž navíc tvrdil, že je invalida, informovaly Novinky.

Cizinecký pár obvinili policisté z podvodu a soud je ve zkráceném řízení odsoudil. Muže k ročnímu podmíněnému trestu se zkušební dobou na 20 měsíců, vyhoštění na čtyři roky, propadnutí zajištěných financí a úhradě škody.

„Žena byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců se zkušební dobou na rok, vyhoštění na tři roky a k úhradě způsobené škody,“ informovala policejní mluvčí Štětínská s tím, že peníze, které policisté manželům zajistili jako náhradní hodnotu, si měli cizinci našetřit. Plánovali, že si za ně koupí v Česku auto.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Chaos, opakovala celý den opozice. Zoufalé divadlo, shrnul mimořádnou schůzi Babiš
Klesly dávky, klesnou nájmy. Toto se stane s bydlením
Tahle země nepatří veřejnoprávním médiím. Okamura neustoupí ani o centimetr
„Překročil hranice.“ Plamenný projev studenta proti průvodu rodin má dohru

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dělá vláda to, co slíbila?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Summit NATO

Postřehl jsem, že se ho hodláte zúčastnit. Nejsem proti, naopak si myslím, že byste tam měl jet. Ale podle všeho o vás vláda nestojí. Pojedete tam i přesto? Jde to? Potřebujete k tomu vůbec její souhlas? Nebo tam budete nějak paralelně? Ještě jedna věc. Je jasné, že se Vám Macinka mstí. Kdyby náhodo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně Nepřilnavé povrchy nádobí jsou zdravotní hrozbouNepřilnavé povrchy nádobí jsou zdravotní hrozbou

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pospíšil (TOP 09): Zákaz držení psů na řetězu je v ohrožení

16:04 Pospíšil (TOP 09): Zákaz držení psů na řetězu je v ohrožení

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákaz držení psů na řetězu.