Okamura (SPD): Odhalujeme a trestáme další a další ukrajinské podvodníky

Díky zpřísnění kontrol po nástupu naší vlády odhalujeme a trestáme další a další ukrajinské podvodníky, kteří kradou naše peníze a zneužívají náš stát. Zároveň brzy předložíme zákon na zásadní zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR. Prosazuji ukončení tzv. dočasné ochrany a konec vyplácení všech peněz Ukrajincům.
Neuvěřitelný nevděk Ukrajinců! Zhruba dva roky se dařilo manželskému páru z Ukrajiny obelhávat české úřady. Muž (44) a jeho manželka (48) vědomě lhali v žádostech o přiznání humanitárních dávek, díky tomu si přišli na statisíce. Muž navíc tvrdil, že je invalida, informovaly Novinky.
Cizinecký pár obvinili policisté z podvodu a soud je ve zkráceném řízení odsoudil. Muže k ročnímu podmíněnému trestu se zkušební dobou na 20 měsíců, vyhoštění na čtyři roky, propadnutí zajištěných financí a úhradě škody.
„Žena byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců se zkušební dobou na rok, vyhoštění na tři roky a k úhradě způsobené škody,“ informovala policejní mluvčí Štětínská s tím, že peníze, které policisté manželům zajistili jako náhradní hodnotu, si měli cizinci našetřit. Plánovali, že si za ně koupí v Česku auto.
Tomio Okamura
