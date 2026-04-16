CzechInvest a ČEPS prohlubují spolupráci na inovacích v energetice

Po loňském úspěšném propojení státní společnosti s technologickými startupy se nyní spolupráce zaměří na využití kosmických technologií pro bezpečnost sítě a na intenzivnější zapojení R&D Hubu do spolupráce se špičkovými výzkumnými centry.
Partnerství obou institucí stojí na jasném základu: najít pro strategický podnik inovativní technologická řešení a umožnit startupům ověřit jejich nápady v reálném provozu. ČEPS aktuálně jedná o nasazení pokročilé nedestruktivní diagnostiky infrastruktury a s týmem programu Technologická inkubace hledal využití pro vysoce odolné betonové prvky.
„Přenosová soustava prochází zásadní transformací a my potřebujeme inovace, které fungují nejen na papíře, ale i v praxi. Spolupráce s CzechInvestem nám umožňuje efektivně skautovat trh a rychle testovat nová řešení. Letos chceme jít ještě dál a zaměřit se například na to, jak nám mohou vesmírné technologie a přesná satelitní data pomoci s monitoringem vegetace a celkovým zvýšením odolnosti naší sítě,“ říká Pavel Vágner, ředitel Sekce Business development a PMO společnosti ČEPS.
Právě využití satelitních dat v energetice bylo hlavním tématem březnové konference ČEPS EXPO. Nyní budou následovat validační rozhovory s jednotlivými útvary podniku, na jejichž základě CzechInvest spustí cílený skauting technologií. Vyvrcholením bude na podzim tohoto roku specializovaný Demo Day.
Vedle startupů se spolupráce více zaměří také na propojení s univerzitami a výzkumnými organizacemi prostřednictvím R&D Hubu CzechInvestu, což pomůže řešit náročnější technologické výzvy například v oblasti vývoje nových materiálů a práci s velkými objemy dat.
„Pro technologické startupy i akademický sektor je ČEPS naprosto klíčovým partnerem. Naším úkolem je tyto dva světy propojovat a překládat jejich potřeby. Úspěšné projekty z prvního roku jasně dokazují, že česká inovativní řešení mají obrovský potenciál obstát v tak kritické infrastruktuře, jakou je přenosová soustava státu. Naším cílem je vybudovat dlouhodobě udržitelný ekosystém, který podpoří konkurenceschopnost celé české energetiky,“ dodává Filip Krůta, ředitel odboru inovací agentury CzechInvest.
Czech Innovation Hub
Agentura CzechInvest prostřednictvím platformy Czech Innovation Hub (CIH) a programu Technologická inkubace podporuje inovativní startupy i firmy na cestě od nápadu k praxi. Nabízí propojení s průmyslem a experty, mentoring, networking i odborné vzdělávání. Vybraným startupům zároveň poskytuje finanční a expertní podporu bez ztráty podílu. Díky individuálnímu přístupu funguje jako efektivní nástroj „venture buildingu“, který urychluje přenos technologických inovací na trh.
