Pospíšil (TOP 09): Zákaz držení psů na řetězu je v ohrožení

17.04.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákaz držení psů na řetězu.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Jiří Pospíšil

Přátelé,

je mi líto, že to musím říct, ale nedávno prosazený zákaz držení psů na řetězu je v ohrožení!

Jak ukázalo včerejší jednání Sněmovny, vládní hnutí ANO chce prosadit změnu, která může mít fatální dopad do praxe.

Navrhovaná změna zní na první pohled poměrně neškodně. Navrhují, aby se touto formou týrání už nadále nezaobírali inspektoři Krajských veterinárních správ, ale po novu by je měli řešit úředníci z obcí s rozšířenou působností (ORP).

A nově by jim veterinární správy už k této  formě týrání nevypracovávali odborná vyjádření.

Původním předkladatelem tohoto návrhu je pan poslanec Pražák (ANO). Svůj návrh zdůvodňuje mj. tím, cituji: “posouzení porušení zákazu chovu nebo držení psa prostředkem na uvázání ovšem odborné vyjádření krajské veterinární správy nezbytné není. Jedná se o protiprávní jednání snadno rozpoznatelné, k němuž je odborné vyjádření nadbytečné a přináší krajským veterinárním správám vysokou administrativní zátěž. Veškeré potřebné údaje a informace jsou uvedeny v podnětu k zahájení přestupkového řízení. Provést kontrolu a vyšetřit toto jednání mohou také pracovníci, kteří veterinární vzdělání nemají. Navrhovaná úprava povede ke snížení administrativní zátěže jak úředních veterinárních lékařů, tak i orgánů, které vedou řízení o přestupku. Souvisejícím důvodem navrhované změny je také nedostatečná personální kapacita SVS, která v současné době neumožňuje včas reagovat na všechny podněty upozorňující na porušení zákazu uvazování psů. Od nabytí účinnosti tohoto zákazu přijímá SVS velké množství těchto podnětů (konkrétně 116 za první dva týdny měsíce ledna 2026).”

Za sebe chci říct, že:

- Mně přijde absurdní, že jedna z vládnoucích stran při prosazování této změny argumentuje tím, že na Krajské veterinární správy (KVS) chodí hodně podnětů na psy chované na řetězu (??) a že ty podle nich trpí nedostatkem personálu, který se tím nestíhá zaobírat. Přitom ministr zemědělství z téže vlády plánuje totální destabilizaci KVS! Chtějí jim vzít peníze, lidi i snížit počet poboček napříč republikou.

- Nápad posílat úředníky ORP do terénu, aby hodnotili chov psa na řetězu a řešili/ prokazovali, jestli je pes na řetězu držený trvale, nebo krátkodobě bude v praxi fungovat extrémně obtížně a zdlouhavě. I proto, že agenda těchto úředníků je rozsáhlá a odborná vyjádření KVS jsou pro ně důležitá. Takže bych očekával, že psi na řetězu se v budoucnu budou nejčastěji řešit domluvami jejich majitelům a žádné velké sankce ani tresty za to padat nebudou... A psi budou dál na řetězech.

- Vynechání KVS z řešení psů na řetězu je obrovská chyba! Dost často se u psů chovaných na řetězu prokážou i další nedostatky, např. celkové špatné chovatelské podmínky (nevyhovující bouda/kotec apod), špatný stav psa, neplatné očkování, chybějící označení mikročipem apod. Nic z toho nemohou úředníci ORP ani hodnotit ani řešit! Nemají na to ani zákonnou kompetenci  ani odbornost!

V zájmu zvířat není vynechat veterinární správy z řešení případů týraných zvířat a hodit to na úředníky obcí??

Pokud tento návrh v neprospěch psů projde, bude to za mne velký krok zpátky.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
