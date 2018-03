Kalousek: U GIBS se jedná o snahu politicky ovlivnit instituci, která je z charakteru zákona nezávislá

Zařazení nového bodu, který by zněl Informace předsedy vlády o správním řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů. (V sále je stále rušno.)

Stručné zdůvodnění. Jak jsme se mohli dozvědět včera ze sdělovacích prostředků, tak po sérii výhrůžek a nátlaku bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů správní řízení. Ono to v zásadě nemá precedens, protože GIBS je poměrně mladá instituce. To správní řízení povedou zaměstnanci Úřadu vlády a ředitel, kdyby se mu to nelíbilo, se pak může odvolat k panu premiérovi. Řada z nás má velmi vážné podezření, že se tady jedná o snahu politicky ovlivnit instituci, která je z charakteru zákona, na kterém je založena, nezávislá. Má být politicky nezávislá. A z toho důvodu také zákon taxativně vyjmenovává důvody, pro které může být její ředitel odvolán nebo zbaven funkce. Jsme přesvědčeni, že k naplnění tohoto zákona nedošlo. A pokud si to spojíme s faktem, že pan premiér je v ostrém konfliktu zájmů jako osoba trestně stíhaná, pokud si to spojíme s neodůvodněnou mimořádnou finanční kontrolou, která na žádost pana premiéra byla na Generální inspekci bezpečnostních sborů poslána, a pokud vezmeme i v úvahu zjevně autentický výrok pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka, že vyšetřovatel Nevtípil, tedy vyšetřovatel Čapího hnízda, bude trestně stíhán, což je výrok, který řekl na začátku letošního roku, tak máme skutečně vážné obavy o to, že se nejedná zdaleka jenom o ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale o snahu prostřednictvím Generální inspekce bezpečnostních sborů zatlačit, zastrašit a politicky ovlivňovat bezpečnostní složky státu.

Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna nemůže tento fakt přejít mlčením, nemůže ho přejít nečinně, že se tomu v rámci své ústavní kontrolní pravomoci nad vládou musí věnovat. Zdůrazňuji, že nejde o kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak jsem slyšel na některých tiskových konferencích. To je věcí komise. Věcí Poslanecké sněmovny je kontrola vlády a kontrola toho, zda tady nedochází k nepřiměřenému zneužívání moci, k mocenské zvůli a snahy ovlivnit nezávislou nestrannou instituci, která má nějaký přímý bezprostřední vliv na konflikt zájmů, který má předseda vlády v demisi, neboť je také trestně stíhaný. Prosím tedy o podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



