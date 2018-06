Kaňkovský (KDU-ČSL): Nebudeme to aplikovat na všechny, ale půjdeme pouze po těch zneužívačích

Ještě jednou dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já ještě krátce rozvinu svůj pohled na situaci kolem poukázek dávek na živobytí, tak jak jsme je diskutovali v rámci jednání výboru pro sociální politiku a v mezidobí i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se spolupředkladateli, ale i s kolegyní Pastuchovou, jak vlastně ven z té situace, kterou zde v tuto chvíli máme.

Jak už jsem řekl v úvodním slovu ke sněmovnímu tisku 99, oba ty návrhy jdou cestou výjimek. My jsme byli přesvědčeni o tom, že přece jenom tady existuje určité riziko zneužívání těchto dávek, a já chápu vlastně ten cíl, který měla kolegyně Pastuchová se zavedením paušálních poukázek, aby bylo zabráněno tomu zneužívání. Bohužel už krátká doba aplikace novely od minulého volebního období, resp. ta účinnost byla od prosince loňského roku, ukázala, že je zde celá řada problematických míst. Už tady zaznělo, že jsou problémy s distribucí poukázek. O tom jsme jednali s MPSV. Ta situace se v mezidobí zlepšila. To je potřeba přiznat. Přesto pro některé občany z menších sídel je náročnost na vyzvedávání poukázek a hlavně na jejich aplikaci potom, to znamená vyzvedávání si potom toho zboží, problematická. Vzrůstají jim náklady na cestovné. Jak už zde zaznělo, celou řadu věcí nejsou schopni těmi poukázkami zaplatit. Já jsem mluvil o tom, že nejvíce je asi tíží náklady na bydlení. To jsou skutečně prioritní náklady pro většinu potřebných obyvatel, ale jsou tam i další záležitosti, o kterých například tady mluvil kolega Roman Sklenák.

Po všech konzultacích, a musím říct, že celou řadu podnětů prezentovala veřejná ochránkyně práv, ale mluví o nich i pracovníci občanských poraden a sociální pracovníci, se i mně jeví v tuto chvíli cesta výjimek jako problematická, a to říkám jako hlavní předkladatel toho tzv. konkurenčního návrhu sněmovního tisku 99. Proto jsem přesvědčen o tom, že by nejčestnější a nejsportovnější v té sportovní terminologii bylo skutečně přistoupit k tomu, o čem tady hovořil Roman Sklenák, a bude předkládat pozměňovací návrh k návratu před poslední novelizaci, to znamená, abychom zrušili to ustanovení o paušální aplikaci poukázek dávek na živobytí v rozmezí 35-65 % a vrátili se k tomu individualizovanému způsobu, který obsahovala předchozí právní úprava. Nevím, nakolik jste s ní všichni obeznámeni, ale možnost pracovníků úřadů práce aplikovat poukázky u nepřizpůsobivých občanů, kteří zneužívají dávky, byla obsažena už v té předchozí právní úpravě. To znamená, pokud bychom se vrátili k právnímu stavu před poslední novelizací, pracovníci úřadů práce mají při oprávněném podezření na zneužívání dávek možnost přistoupit k aplikaci poukázek v tom samém uvedeném rozmezí, tedy 35 až 65 %. Já jsem zjišťoval na úřadech práce, nakolik to využívali v minulém období. Informace z různých regionů se liší, nicméně pokud bychom to zprůměrovali, tak by to bylo někde mezi 5 až 7 %. Možná si říkáte, že je to málo. Je otázka, nakolik je to také o odvaze pracovníků úřadů práce. Myslím si, že pro ně není tahle situace úplně jednoduchá, nicméně ta možnost existuje. A já jsem přesvědčen o tom, že ten individualizovaný přístup, to znamená, že to nebudeme aplikovat na všechny, na ty, kteří se chovají slušně, ale bohužel jsou ve špatné sociální situaci, ale půjdeme skutečně pouze po těch zneužívačích, že je správnějším řešením než to, že tady budeme vytaxovávat výjimky, kdy bohužel opravdu hrozí riziko v tom, že na některou skupinu, která je tím současným stavem diskriminována, zapomeneme.

Takže i já budu předkládat v podrobné rozpravě k oběma sněmovním tiskům - jak 89, tak 99 návrh na vrácení se k té předchozí právní úpravě, tedy podobný návrh, jaký má kolegy Sklenák. Protože nevím, jakým způsobem se k tomu Sněmovna postaví, tak zároveň načtu k oběma tiskům ještě některé další pozměňovací návrhy, které jdou právě tou cestou výjimek ke sněmovnímu tisku 89. To znamená, k poslaneckému návrhu kolegyně Pastuchové se bude jednat o výjimky z paušální aplikace poukázek dávek na živobytí pro seniory nad 70 let, pro občany, kteří mají přiznanou invaliditu ve 3. stupni, dále pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby, které jsou samy poživatelé příspěvku na péči ve 2. až 4. stupni. A k tomu našemu poslaneckému návrhu, to znamená sněmovní tisk 99, pak načtu pozměňovací návrh a tady přiznám, že jsem se inspiroval u kolegyně Pastuchové, který by vyňal z působnosti paušálních poukázek osoby dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních. To byla výjimka, na kterou jsme my v té naší poslanecké novele zapomněli.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já věřím, že v rámci jednání garančního výboru, který bude následovat po jednání zde ve druhém čtení, se dokážeme shodnout na takovém řešení, které tu současnou neutěšenou problematickou situaci kolem poukázek vyřeší.

Pokud se týká poslaneckého klubu KDU-ČSL, tak po tom všem, co jsem zde řekl, my preferujeme v tuto chvíli návrat k té individualizované formě, tedy návrat před tu poslední novelizaci zákona o hmotné nouzi. Jedině tak odstraníme současný diskriminační přístup k těm, kteří dávky skutečně potřebují a dávky využívají v souladu se zákonem. A tady bych apeloval na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby hledalo účinnější mechanismy kontroly a boje proti zneužívání této konkrétní dávky. Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



