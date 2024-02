Kavij (KSČM): Ještě stále věříte slibům a ujištěním (nejen) Pavla a Fialy?

reklama

Pro zaslepené, kteří stále věří jen zprávám tzv. veřejnoprávní České televize, třeba připomenout, že nebýt slovenského premiéra Fica, závěry z uvedeného jednání by byly zřejmě diametrálně odlišné a při troše štěstí by mainstream pustil informaci, kdy se Ukrajina dočká prvních vojenských posil z evropských států spolků NATO a EU.

Koneckonců k těmto závěrům směřoval i další „zkušební balonek“ prezidenta Petra Pavla, který podpořil možnost administrativních odvodů do armády, nebo výroky generála Karla Řehky typu „musíme zajistit funkční mobilizační systém, abychom dokázali rychle a a dlouhodobě obnovovat bojeschopnost“. Samostatnou kapitolou jsou výroky Jany Černochové, viz nedávné sdělení „naše geografie nás předurčuje k roli tranzitní a týlové země a my musíme být na takovou roli připraveni“.

Zajímavý je tak kontrast myšlenek vrcholných válečných štváčů ČR s výsledky posledního průzkumu Seznam Zpráv. Dle zmíněného průzkumu dvě třetiny středoškoláků nesouhlasí s tím, že by měla být v Česku jakákoliv forma vojenské služby. Tři pětiny z nich by se pak nezapojily ani do obrany vlasti! Přísun vojáků z ČR ani dalších států pro naplňování amerických zájmů na Ukrajině se zatím nekoná. Profitovat a počítat své zisky z tohoto konfliktu tak mohou nadále zatím jen zbrojařské firmy a koncerny.

V této souvislosti se naskýtá jedna zásadní otázka. Lze věřit ujištěním a výrokům našich vrcholných politiků, a to nejen pokud se týká Ukrajiny a snahy dalšího zatažení našeho státu do uvedeného konfliktu? Lze věřit agentu Pávkovi, který se v prezidentské kampani dušoval, že nebyl školen na rozvědčíka, kromě toho, že chodil do vojenské školy? Nesliboval před volbami premiér Fiala, že chce jinou EÚ a naše republika pod jeho vládnutím bude konečně jen vzkvétat? Je zbytečné uvádět další porovnání slibů se skutečností prakticky všech členů současné demoliční proukrajinské vlády.

Smutným vysvědčením pro současnou vládu se tak stávají mnohé průzkumy, které dopadly, pokud se týká důvěryhodnosti pro vládní elitu, katastroficky. Jen chybějící sebereflexe, neúcta k voličům a k občanům ČR politiků, jako jsou Fiala, Rakušan, Jurečka, MPA a další. Důkazem jsou jejich další lži, kterak jim (ne)záleží na dodržování demokracie v naší zemi. Ve skutečnosti uvedeným vládním elitám v roli sluhů, prosazujících americké zájmy, nejde o žádnou demokracii nejen u nás, ale i v Ruské federaci.

Viktorie Nulandová se pro CNN vyjádřila jasně. „Chtěli jsme partnera, který bude westernizovat, který bude evropský. Ale to není to, co Putin udělal. Není to Rusko, jaké jsme chtěli.“ Jaké Rusko si USA a naši poskoci Západu přejí, není těžké uhádnout. Návrat do časů opilého Jelcina, s kterým si Západ bude dělat, co uzná za vhodné, k pokračování jeho další „kolonizace“, umožňující neomezený přístup k nerostným surovinám.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

