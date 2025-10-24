Kavij (KSČM): Ministr ze spolku Dozimetr přichází s dalším šlendriánem

Monitoring

Snaha o osobní zviditelnění ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka, pokus o další stupňování napětí mezi ČR a RF.

Kavij (KSČM): Ministr ze spolku Dozimetr přichází s dalším šlendriánem
Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

I tak lze hodnotit návrh ministra Kulhánka ze spolku Dozimetr, se kterým přichází na konci vládního angažmá, aby sanaci Vrbětic zaplatila ruská strana. Nebo také jako další pokračování vládní protiruské hysterie, kdy stále neexistují dostatečné důkazy, natož pak soudní rozhodnutí, která by potvrdila vinu Ruska, případně jiných stran, příležitost zopakování verze z dílny Koudelkovy BIS.

populismus a nerealistický požadavek je stejně škodlivý jako celé čtyřleté nevládnutí Fialova kabinetu, nejhorší vlády v historii novodobého českého státu.

