Kavij (KSČM): Nastal čas na zásadní změnu ve vedení naší země

Za několik dní, konkrétně 3. a 4. 10.2025, se uskuteční v naší zemi nové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. My občané České republiky si zvolíme své nové zástupce, poslance, kteří budou další čtyři roky řídit tuto zemi. Je to důležitý mezník. Česká republika se tak opět nachází na důležité křižovatce, kde se bude rozhodovat, kterou cestou se vydáme po volbách na několik dalších let.
V těchto volbách půjde o to, jestli většina voličů bude chtít pokračovat v dosavadní Fialově cestě a tolerovat obrovskou korupci na nejvyšší vládní úrovni, snášet vládní demagogii a lži, cenzuru, zastrašování vlastních občanů a vedení naší země do velkého válečného konfliktu, tedy směrem k ještě větší bídě a k většímu marasmu. Nebo jestli většina našich voličů řekne ve volbách, už toho máme, Fialo, Rakušane, Pekarová a lidovče Výborný! STAČILO tohoto vašeho fialového hnusu, drahoty, zbídačování národa a válečného štvaní!
Ve volbách půjde také o to, jestli většina voličů bude chtít mít konečně v čele této země vládu, která bude na prvním místě hájit zájmy naší České republiky a řešit problémy a podmínky pro život našich občanů. Nebo jako doposud, kdy stávající vládní koalice SPOLU měla Českou republiku až někde na 5. místě, za Evropskou unii, USA, Německem a Ukrajinou?
Mgr. Miroslav Kavij
Příkladů protilidové politiky současné vlády bychom mohli uvést celou řadu. Uvedeme pro názornost pouze tři:
Na řádnou valorizaci důchodů pro naše starší spoluobčany prý nebyly peníze, plná valorizace důchodů by prý ohrozila státní rozpočet. Ale poslat v témže roce desítky miliard korun českých daňových poplatníků Ukrajině, na to peníze byly! A stále se tam další peníze posílají! Důchody se i díky souhlasnému podpisu prezidenta Petra Pavla zkrátily, ale vládní činitelé si v té samé době schválili zvýšení svých, již tak luxusních platů o desetitisíce korun měsíčně, včetně pana premiéra, předsedů obou komor Parlamentu i pana prezidenta. A nestydí se ani jeden z nich!
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Vyrábíme velmi levnou elektrickou energii, kterou dodáváme na burzu do Německa, ale tam odtud ji nakupujeme zpět několikanásobně dráž pro české občany! Nehoráznost!
Rodí se nejméně dětí v historii této země! Země stárne, před námi je demografická krize. Mladí odkládají své rodičovství. Mladé rodiny nemají kde bydlet! Byty, které se postavily ještě za socialismu před rokem 1989 a které byly tehdy dány lidem do užívání za směšný nájem, se dnes po tolika letech prodávají v Plzni za miliony korun a nejsou k dispozici! Nájmy bytů jsou rovněž šílené! Kde na to mají mladí lidé i s pomocí rodičů vzít peníze? Musí se zadlužit půjčkami a hypotékami na desítky let dopředu. A tak by se dalo pokračovat.
Jinými slovy. Úzká vrstva bohatých v naší zemi bohatne, většina společnosti rychle chudne!
Jak z toho? Je potřeba udělat změnu! Vyměnit současnou korupční a demoliční Fialovu vládu, složenou z ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, za jinou a začít dělat politiku pro české občany! Nebude to lehké změnit, chapadla různých kmotrů a jejich souručenství jsou prorostlá do nejvyšších pater společnosti, ovládají i většinu medií v naší zemi. Ale s vaší podporou to půjde a zvládneme to! Je nás více!
Situace nazrála a žádá si zásadní změnu. Program hnutí STAČILO! nabízí změnu současné protilidové politiky koalice SPOLU, nabízí cestu boje za mír proti současnému válečnému štvaní, nabízí politiku dělanou na prvním místě pro české občany a pro prosperující Českou republiku!
Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Politickému hnutí STAČILO! Volte číslo 25!
členové KV KSČM, v Plzni 22. září 2025
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV