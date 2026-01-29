Kavij (KSČM): Petr Pavel rozehrává další epizodu ústavního puče

30.01.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Hradní padouch, který si svou komunistickou minulost odpracoval ve strukturách zločinecké organizace NATO, Petr Pavel, rozehrává další epizodu ústavního puče a politické destabilizace ČR.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Zpackaná tiskovka, po které agent Pávek vojensky, demokraticky správně, nepřipustil dotazy novinářů, následný „kartáč“ od svého loutkovodiče Koláře a následný úprk ke zklidnění nervů na zaslouženou dovolenou.

Zatímco Oddělení styku s veřejností neúnavně na telefonické dotazy občanů, v duchu pořádku a kázně a pokynů Petra Pavla, nechtělo odpovědět kam se nám to hradní pán ukryl, díky sociálním sítím celá republika dávno věděla, že zaslíbeným místem je azyl ve Španělsku, jehož spolumajitelem je ukrajinský oligarcha, Zelenského přítel Andrij Jermak, proslavený svou korupcí v armádních zakázkách.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 16614 lidí

Za této situace první dáma, lidmi nazývaná vyžírka, bouchá do stolu a vzkazuje národu. Takhle tedy ne, nenechám útočit na svého manžela! Milion chlívků začíná chrlit desítky tisíc podpisů za hodinu pod svoji petici na podporu agenta Pávka a v neděli se pokusí zpříjemnit návštěvníkům z cizích zemí kulturní vložkou jejich procházku pražským Staromákem.

Mnozí si vzpomenou na mediálně dosazenou exprezidentku SR Zuzanu Čaputovou (stejně jako v ČR Petr Pavel), v povědomí Slováků zapsanou jako občanská aktivistka za uzavření skládky odpadů v Pezinku, která přijela Pávkovi gratulovat ke zvolení prezidentem v době, kdy ještě nebylo dopočítáno a po které již dnes ani pes neštěkne.

Také konec angažmá admirála Pavla na Hradě, přestože s hradní cestovkou za peníze daňových poplatníků je osobně spokojen, se blíží. Slzy uroní zřejmě dámy, pro které byl (a zřejmě zůstává nadále) Petr Pavel šarmantním elegánem.

Zásadní je, že pro ČR zánik prezidentského mandátu a opětovné nezvolení bude znamenat ukončení bezpečnostního rizika osobou, která je vrchním velitelem ozbrojených sil ČR!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

KSČM , Pavel , Ústava , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Uspěje Petr Pavel v dalších prezidentských volbách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
