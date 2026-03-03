USA si v Íránu zavařily. Putin může slavit

Konflikt mezi Íránem, USA a Izraelem se začíná protahovat. USA se chlubí zabitím ajatolláha Chámeneího, nemluvě o dalších špičkách režimu. Jenže paradoxně to se může obrátit v jejich neprospěch.
Jak podotkl amatérský historik vystupující pod přezdívkou Big Serge, jedná se o „podivnou válku“. Írán se totiž na dekapitační útoky ze strany Izraele a USA připravil tím, že dal velitelům revolučních gard svolení útočit podle svého uvážení. To, že jim teď v podstatě nikdo nevelí, prý přiznal i íránský ministr zahraničí.
„V jistém smyslu se tedy Írán proměnil v obří bombu, připravenou k výbuchu, jakmile bude zasažena. Íránské síly mají v podstatě se svými zbraněmi volné pole působnosti, což ztěžuje koordinaci nebo hromadné útoky. Zároveň je to činí nepředvídatelnými a obtížně kontrolovatelnými,“ konstatuje amatérský historik.
„Dohromady je to recept na maximální chaos, který nemá skoro žádné brzdy. USA musí pokračovat ve hře, a to buď do té doby, než bude úderná schopnost Íránu zcela oslabena, nebo dokud Teherán znovu nezíská centrální kontrolu a nebude schopen přijmout nějakou formu vyjednaného příměří. Druhá možnost se nezdá pravděpodobná, protože USA systematicky oslabují íránské velení a kontrolu,“ popsal.
A odhadl, že Írán nedokáže udržet Hormuzskou úžinu uzavřenou dlouho, ale větší nebezpečí spočívá v tom, že se Írán soustředí na ničení těžebních zařízení v zálivu. Jako například na zařízení saúdské společnosti Aramco. V komentářích se od dalšího vojenského analytika ozvalo, že USA mají velkou armádu, stejně jako schopnost svrhávat vlády, ale naprosto selhávají v plánování toho, co se stane po splnění krátkodobých cílů.
IMO, its unlikely that Iran can keep the strait closed for an extended period of time, and the larger threat right now is that they start attacking the oil production facilities in the gulf.— Big Serge ?????????? (@witte_sergei) March 2, 2026
Jak oznámil energetický expert Javier Blas, firma QatarEnergy zastavila produkci LNG. Hned několik komentátorů k tomu podotklo, že to samozřejmě nahrává Rusku a prezidentu Putinovi. A zastavena byla také lodní doprava.
BREAKING: 20% of world’s LNG production is out— Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) March 2, 2026
Putin is very happy with this war https://t.co/3SPbAQHa3f
The Strait of Hormuz has effectively been closed, not by Iran, but by shipping itself. Transits of all vessel types were down 81% on Sunday, compared to the previous week, Lloyd's List Intelligence data shows pic.twitter.com/iv3LdEND4p— Lloyd's List (@LloydsList) March 2, 2026
USA také přišly o tři stroje F-15. Ty údajně sestřelila kuvajstká protivzdušná obrana. Jak zaznělo na sociálních sítích, naposledy americké síly přišly o tři stroje najednou během Vietnamské války. Analytik Simplicius má ovšem pochybnosti o tom, zda je oficiální verze pravdivá. K sestřelení strojů se přihlásil Írán, což je dle analytika možné, vzhledem k tomu, že Kuvajt je v dosahu dalekonosných raket S-300. Za odůvodněné považuje dokonce i spekulace, že Írán mohl dostat ruské vylepšení dronů Geran/Shahed, které umožňuje na něj přidělat protivzdušné střely.
Poukázal také na to, s jakým nadšením oslavovali komentátoři, když si Rusové několikrát sestřelili svůj vlastní stroj. „Ale ani Rusko se nikdy neponížilo tím, že by si během jedné hodiny sestřelilo tři vlastní letouny, natož během jednoho dne. Jasně opět zjišťujeme, že vše, za co Západ v posledních letech Rusko zesměšňoval, je pro něj v době skutečné války obtížné,“ poukázal.
