Kavij (KSČM): Prosperita a bezpečnosti má podoby různé

Dvě priority, které slibují voličům další 4 roky v případě jejich vládnutí strany současné vládní koalice, stejně jako z vlády odsunutí Piráti, či opoziční Babišovo hnutí ANO 2011.
Aktuální zahraniční zadluženost ČR, tedy celkový dluh institucí (vlády, organizací, firem, bank, ČNB) a občanů v ČR vůči zahraničním věřitelům dosahuje v době končící Fialovy vlády dalšího rekordu, dluh 5,36 bilionu korun, představující 64,7 % HDP. Přitom v době zániku Československa k 31.12.1993, činilo zadlužení necelých 288 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že předchozí vlády rozprodaly co se dalo, dvě desítky let nás ekonomicky vysává EU, Fialova vláda nás za 4 roky zadlužila více než o další bilion korun, nikdo z uvedených stran nemá na skutečné oddlužování státu žádný recept.
Naopak občanům vytvořil současný kapitalismus v porovnání s dobou před listopadovým převratem 1989 mnohé „vymoženosti “. Možnost třicetiletých hypoték k pořízení vlastního bydlení (za předpokladu, že na ni občan dosáhne), které je u nás v porovnání s ostatními členskými státy EU nejdražší.Spoření na důchod ihned na začátku samostatné výdělečné činnosti s výhledem jeho přiznání v 67 letech (s pokračujícím negativním vývojem kapitalismu i déle). Navyšující výdajů státu na zbrojení na úkor navyšování výdajů občana na zdravotnictví, školství a další rezorty.
Osvědčeným, nejlepším lékem na ozdravení ekonomiky a hospodářství je válka. Podle prohlášení končícího premiéra vlády Fialy, ČR je ve válce již od roku 2022. Zatím především dodávkami zbraní, různého materiálu a finanční pomocí Ukrajině. V případě pokračování současné vlády na další 4 roky můžeme namísto již dávno slibované ho dosažení výše německých platů, později slibovaných německých důchodů očekávat přímé zavlečení AČR a občanů do skutečné války, za zájmy kapitalistických mocností .
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV