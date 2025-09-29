Kavij (KSČM): Prosperita a bezpečnosti má podoby různé

29.09.2025 16:12 | Komentář

Prosperita a bezpečnost ČR spojené s naším dalším členstvím v EU a NATO.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Dvě priority, které  slibují voličům další 4 roky v případě jejich vládnutí  strany současné vládní koalice, stejně jako z vlády odsunutí Piráti, či opoziční Babišovo hnutí ANO 2011.

Aktuální zahraniční zadluženost ČR, tedy celkový dluh institucí (vlády, organizací, firem, bank, ČNB) a občanů v ČR vůči zahraničním věřitelům dosahuje v době končící Fialovy vlády dalšího rekordu, dluh 5,36 bilionu korun, představující 64,7 % HDP. Přitom v době zániku Československa  k 31.12.1993, činilo zadlužení  necelých 288 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že předchozí vlády rozprodaly co se dalo, dvě desítky let nás ekonomicky vysává EU, Fialova vláda nás za 4 roky zadlužila více než o další bilion korun, nikdo z uvedených stran nemá na skutečné  oddlužování státu žádný recept.

Naopak občanům vytvořil současný kapitalismus v porovnání s dobou před listopadovým převratem 1989  mnohé „vymoženosti “. Možnost třicetiletých hypoték k pořízení vlastního bydlení (za předpokladu, že na ni občan dosáhne), které je u nás v porovnání s ostatními členskými státy EU nejdražší.Spoření na důchod ihned na začátku samostatné výdělečné činnosti s výhledem jeho přiznání v 67 letech (s pokračujícím negativním vývojem kapitalismu i déle). Navyšující výdajů státu na zbrojení na úkor navyšování výdajů občana na zdravotnictví, školství a další rezorty.

Osvědčeným, nejlepším lékem na ozdravení ekonomiky a hospodářství je válka. Podle  prohlášení končícího premiéra  vlády Fialy, ČR je ve válce již od roku 2022. Zatím především dodávkami zbraní, různého materiálu a finanční pomocí Ukrajině. V případě pokračování současné vlády na další 4 roky můžeme namísto již dávno slibované ho dosažení výše německých platů, později slibovaných německých důchodů očekávat přímé zavlečení AČR a občanů do skutečné války, za zájmy kapitalistických  mocností .

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

autor: PV

