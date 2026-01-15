Kavij (KSČM): Zájmy zbrojařů, nebo zachování lidské civilizace?

V Německu, usilujícím o válečného evropského lídra, Bundesswehr čelí další aféře.

Desítky vojáků jsou obviněni z nošení nacistických uniforem, používání nacistických pozdravů, ze sexuálního obtěžování, užívání drog.

V době, kdy z ukrajinské armády každé dvě minuty zběhne jeden voják a dle aktuálního prohlášení amerického prezidenta Trumpa Mírovou dohodu brzdí Ukrajina, a nikoli Rusko, nejvíce spokojeným ze současné situace je Zelenskyj. Díky Uršule bude v dalších dvou letech do černé díry Banderistánu nalito dalších 90 miliard dolarů na zbrojení a na zalátání díry ukrajinského státního rozpočtu. V době, kdy okolí Zelenského se zaplňuje dalšími korupčníky, v Evropě bují fašismus a Fialova exvládní sebranka má husí kůži ze zveřejňování skutečných výdajů ČR, týkajících se do nebes vychvalované muniční iniciativy.

Není pochyb, že dochází k zásadní geopolitické změně, za předpokladu, že nedojde ke světové katastrofě. Zvítězí zájmy zbrojařů, nebo zájem státníků po zachování lidstva?

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
