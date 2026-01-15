Desítky vojáků jsou obviněni z nošení nacistických uniforem, používání nacistických pozdravů, ze sexuálního obtěžování, užívání drog.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
V době, kdy z ukrajinské armády každé dvě minuty zběhne jeden voják a dle aktuálního prohlášení amerického prezidenta Trumpa Mírovou dohodu brzdí Ukrajina, a nikoli Rusko, nejvíce spokojeným ze současné situace je Zelenskyj. Díky Uršule bude v dalších dvou letech do černé díry Banderistánu nalito dalších 90 miliard dolarů na zbrojení a na zalátání díry ukrajinského státního rozpočtu. V době, kdy okolí Zelenského se zaplňuje dalšími korupčníky, v Evropě bují fašismus a Fialova exvládní sebranka má husí kůži ze zveřejňování skutečných výdajů ČR, týkajících se do nebes vychvalované muniční iniciativy.
Není pochyb, že dochází k zásadní geopolitické změně, za předpokladu, že nedojde ke světové katastrofě. Zvítězí zájmy zbrojařů, nebo zájem státníků po zachování lidstva?
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.