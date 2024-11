Prezident Biden chce posílat do mlejnku na maso osmnáctileté ukrajinské mladíky a chce bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. SPD chce mír, ne válku! Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena naléhá na Ukrajinu, aby urychleně zvýšila počet svých ozbrojených sil, mimo jiné přepracováním mobilizačních zákonů tak, aby umožňovaly odvod vojáků ve věku 18 let, a ne od 25 let, jak je tomu nyní. Je vidět, že ukrajinské armádě dochází vojáci a jisté kruhy v USA chtějí bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. SPD chce ukončit toto válečné šílenství, které vede jenom k dalším tisícům mrtvých.

