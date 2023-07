Kettner (SPD): Vláda schválila migranta do každé rodiny. Když ho nebude chtít, zaplatí půl milionu

Titulek je trochu nadsázka. Ale chtěl jsem tím upozornit na to, že vláda lže lidem přímo do očí. Tvrdí, že nesouhlasila s povinným přerozdělováním migrantů. Ve skutečnosti ano.

Titulek je trochu nadsázka. Ale chtěl jsem tím upozornit na to, že vláda lže lidem přímo do očí. Tvrdí, že nesouhlasila s povinným přerozdělováním migrantů. Ve skutečnosti ano. Jasně se zavázala, že převezme takový počet běženců, které nám Evropská komise přidělí dle “relokačního vzorečku”. A pokud ne, tak za každého z nich zaplatí výpalné půl milionu, a to každý rok, kdy zůstane v EU. Vzhledem k tomu, že většina z nich přijíždí do Evropy žít tu trvale ze sociálních dávek, může jít o pořádnou sumu.

Tohle je prostě podraz. Bez jakékoli diskuse, tajně, vláda rukou ministra vnitra Víra Rakušana odmávala migrační pakt, který nám dává na výběr jen ze dvou možností: Buď ohrozit bezpečí českých občanů a pouštět k nám migranty nikoli kde vlastního výběru, ale jak nám je Evropská komise přidělí. Nebo za každého z nich platit tučné výživné. Tohle že nejsou povinné kvóty? Dokonce je to ještě horší, než v roce 2015, kdy se tenhle nesmysl objevil poprvé. Tehdy nás přehlasovali, tentokrát jsme potupně sklonili hlavu a souhlasili.

Jaký že je to vlastně rozdíl a v čem jsme tentokrát “vyhráli”, jak tvrdí ministr vnitra? Tehdy Sobotkova vláda odmítla migranty převzít a následně po nás Evropská komise vymáhala pokutu. Nyní jsme se radostně zavázali, že ji zaplatíme rovnou. A ne malou. Za půl milionu korun čistého ročně musí u nás leckde vyžít rodina s dvěma dětmi - a to pracuje. Jak chce vláda v době, kdy mnozí upadají do bídy (často v důsledku hloupé evropské zelené politiky která zdražuje energie), lidem vysvětlit, že mají ještě platit na migranty?

Nejabsurdnější je, že jsme dobrovolně přijali půl milionu válečných uprchlíků z Ukrajiny (přičemž přes tři sta tisíc z nich jich u nás pořád žije), ale na ně se příspěvek půl milionu ročně nevztahuje. Jak upozornil polský premiér Mateusz Morawiecki, z Bruselu jeho země obdržela celkovou pomoc 50 euro na jednoho Ukrajince. A za migranty z Afriky či Asie máme platit 22 tisíc euro, navíc každý rok? Řekl si Vít Rakušan alespoň o nějaké peníze? Ne. Přitom Česko s migračním paktem souhlasilo jako jediná země Visegrádské čtyřky.

Ministr vnitra nám “vítězoslavně” sdělil, že rok nemusíme platit za odmítnuté migranty, což je prý jeho zásluha. To už si z nás střílí. Ve skutečnosti to znamená, že nejméně rok nedostaneme žádné peníze za naše Ukrajince, na něž bychom přitom měli nárok. I kdybychom počítali s tím, že sto tisíc by jich na nás připadlo v rámci relokačního mechanismu, tak nejméně dvě stě tisíc jich tu máme navíc. Kdyby nám EU za ně zaplatila stejně, jako to chce po nás, tedy půl milionu za osobu, šlo by o 100 miliard korun ročně.

Takže Rakušan nám nezískal žádnou výhodu. Naopak nás prodal a ještě nás připravil o ohromné peníze, na které máme morální právo. Nebo snad se má platit jen za africké a asijské muslimy, zatímco za ukrajinské křesťany se nedostává nic? Mezi námi, my jme za ně nic nechtěli. Ale v Bruselu by přinejmenším neměli mít tu drzost chtít teď něco po nás. Když už ano, česká vláda by měla mít tu hrdost říci NE! Nebo aspoň dost rozumu říci si o spravedlivé a férové vyrovnání. Když půl milionu, tak za každého.

Až zas budou vládní “morální majáky” obviňovat SPD, že vyvolává nenávist k Ukrajincům, tohle jim připomenu. Právě v čase, kdy na základě Lex Ukrajina hrozí, že mnozí uprchlíci se ocitnou na ulici, zavazuje nás kabinet platit za migranty a ani si neřekne o příspěvek na uprchlíky, které zde již máme. Což hrozí vyvolat sociální problémy a opravdovou nenávist k lidem, které jsme narozdíl od běženců z Afriky či Asie přijali dobrovolně, samo ministerstvo vnitra ovšem přiznává, že na ně už nemá peníze a vyhazuje je z bydlení.

Devadesát procent těch, kteří přes špatně hlídanou hranici projdou do Evropy z Afriky a Asie, nemají právo na azyl a pocházejí z kultur, jež právem vzbuzují u Čechů strach o život. Většina z nich ani po letech nepracuje, pohodlně si žije z dávek a mnozí z nich jsou bezpečnostním rizikem. Je více než jisté, že takové u nás chtít nebudeme. Takže budeme cálovat… V první řadě na úkor českých rodin, ale také na úkor Ukrajinců.

Ani nevíme, kolik migrantů k nám vlastně Evropská komise může poslat. Protože za vpuštění nelegálů do EU, nebo dokonce za jejich dovoz na lodích neziskových organizací žádná pokuta 22 tisíc euro nehrozí, tak neexistuje žádný strop. Klidně může jít i o desetitisíce. Což při odmítnutí znamená platit jednotky až desítky miliard. Na úkor českých lidí. Jako by nestačily drahé energie a potraviny, ještě budou drazí migranti?

Když toto píšu, jsem na vládu strašně naštvaný. Zradila své sliby, české občany i spojence ve V 4. Přesto jsem se snažil o mírný a věcný tón. Kdo má pravdu, nemusí křičet. Jednu věc si však neodpustím. Často musím od vládních politiků a jejich příznivců snášet obvinění z extremismu. Ale extremismus je definován jako jednání, jež většina společnosti považuje za nepřijatelné. Jsem si jist, že většina lidí považuje za nepřijatelné povinné migrační kvóty a placení výpalného. Tak kdo je tady extremista?

