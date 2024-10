Klán (KSČM): Čeští politici a jejich platy - Kdo si tu dělá legraci?

Fialovi politici – vysoce ohrožený druh. Představme si, jak obtížná je práce politika. Být v každodenním kontaktu s národem, který si neustále na něco stěžuje – jednou na inflaci, podruhé na zdravotnictví, jindy zase na ceny potravin. Opravdu, kdo by chtěl každý den čelit takovým výzvám?

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 5% Je mi to jedno 95% hlasovalo: 6601 lidí

Politici jsou vlastně takový druh hrdinů, kteří musejí vydržet nápor nepříjemných e-mailů a sociálních sítí. A to za to nestojí, dostat jen tak nějaký průměrný plat, že?

Nezapomeňme, že naši politici potřebují drahé obleky, moderní telefony, a nejlépe také služební auta. Zkrátka když někam přijedou, musejí reprezentovat. A jak by to vypadalo, kdyby se premiér Fiala objevil na mezinárodním summitu v konfekci z výprodeje? Ne, ne, to by byla národní ostuda. A proto musíme všichni přiložit ruku k dílu, aby naši představitelé vypadali alespoň o něco málo lépe než my.

Vláda Petra Fialy: Čas šetřit! Tedy... skoro

Zatímco většina národa je nabádána, aby šetřila na energiích, počítala každý nákup a v případě nouze snad i začala sázet brambory na balkoně, Fialovi (ale i další) politici to mají trochu jinak. Vláda Petra Fialy v čele s ministry sice vyzývá občany, aby utáhli opasky, ale na druhé straně se zjevně nebrání tomu, aby si trochu přilepšila. Je to přece logické – kdo jiný by měl mít dostatek prostředků na to, aby dobře rozhodoval, jak my, obyčejní smrtelníci, přežijeme další rok, plný úsporných opatření?

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky