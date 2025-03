Klán (KSČM): Petr Fiala - pravda a láska včera, dnes i zítra

Například jeho slavnostní oznámení, že „nebudeme zvyšovat daně“, zůstalo v platnosti přesně tak dlouho, jak bylo nutné, než bylo potřeba je zvýšit. Kdo jiný by dokázal s takovou noblesou nejprve slíbit stabilitu, a pak bleskově zavést takzvanou „konsolidační reformu“, která stabilitu narušila? To už chce mistrovství, kterého se jiní politici mohou jen těžko dopracovat. Ostatně premiér Petr Fiala je nazýván derniér posledního dějství. Naštěstí.

A co teprve jeho nezapomenutelná obrana vládních priorit! Slib, že nebude žádná „bruselská byrokracie“, ale pak s hrdostí podepsaná opatření, která Bruselu dávají ještě větší pravomoci? To je mistrovská ukázka politického baletu, který by mohl konkurovat i nejlepším artistickým vystoupením. O finanční a jiné pomoci Ukrajině škoda mluvit, když zde máme spolky jako Dárek pro Putina a kdesi ve východní zemi krouží bojový vrtulník Čestmír. Je otázkou, jak může bojový vrtulník být „čest mír“.

Ale abychom nezůstali jen u ekonomiky a zahraniční politiky, musíme zmínit i sociální oblast. „Zajistíme, aby se nikdo nepropadl do chudoby,“ řekl Fiala. A jak to dopadlo? Energetická krize a inflace zařídily, že se lidé nepropadali - oni rovnou padali volným pádem. Deštník proti drahotě byl totiž skrz na skrz děravý a nyní po něm není ani vidu ani slechu.

A tak tu máme politika, který nejen říká pravdu, ale dokáže ji i interpretovat dle potřeby. Včera, dnes i zítra. A pokud by náhodou někdo tvrdil opak, může si být jist, že i na to už Petr Fiala připravil nějakou brilantní odpověď, která překlene všechny paradoxy. Protože kdo jiný by dokázal být tak pravdivě flexibilní, než lhář jménem Petr Fiala?

Mgr. Jan Klán KSČM



