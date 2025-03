Klán (KSČM): Pochybná komunikační karta proti vedení USA

Na celý problém se nyní pojďme podívat trochu blíže, protože komunikační karta pokoutně koluje po sociálních sítích a byla rozesílána hlavně českým zákonodárcům. Dosud nebyla přeložena do angličtiny a nebyla transparentně zaslána dlouhodobému spojenci České republiky prezidentovi USA. Zavání to malou českou byrokratickou zákulisní politikou.

Obecný problém

Problém současné situace je, mimo jiné ve sporu mezi USA a Velkou Británií. Obě země sledují své vlastní zájmy a zájmy USA nejsou totožné se zájmy Britů. Britové jsou ale velmi schopní manipulátoři.

Evropští členové NATO a tím spíše členské státy EU nemají dostatečnou politickou sílu a kapacity na podporu Ukrajiny (dále UA), aby dál proti vůli vedení USA udržovali válečnou mašinérii. Pokud USA odmítnou nadále udržovat tento zbytečný konflikt, nebo svoji podporu výrazně sníží, UA s vysokou pravděpodobností válku prohraje. USA jsou si této situace vědomy.

Sociálními sítěmi putuje informace, že součástí dohody UA – Velká Británie je i tajná část o přístupu k nerostnému bohatství a možná i infrastruktuře. Proto má Zelenský problém podepsat dohodu s USA. Možná ale také i proto USA vyžadují dohodu, protože investovali obrovské částky do podpory UA a mohly by být odstaveny od kompenzace. V každém případě je pravděpodobné, že členské státy EU utřou lidově řečeno „hubu“ a nedostanou nic. Vlastně se bude opakovat situace z Iráku, kde ČR za svou podporu ilegálního válečnému úsilí USA nedostala žádnou zakázku a české firmy byly odstaveny.

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Donald Trump označil Volodymira Zelenského za diktátora

Příčina je pravděpodobně v rozhodné politice Donalda Trumpa, který nechce udržovat horké pokračování zastaralé Studené války na Ukrajině proti Rusku, které iniciovala retardovaná Bidenova administrativa. Bidenova rodina na UA investovala, konkrétně na UA měl své obchodní zájmy syn J. Biden, kterému otec těsně před koncem svého prezidentského mandátu udělit pro jistotu milost.

Problém také je, že UA je černá díra na peníze, UA nevyhrává, byť nám naše mainstreamová média často tvrdí opak. USA mají obrovský rozpočtový problém. Snahy o úspory jsou přitom v USA nyní obrovské a naznačují, že situace je opravdu vážná. Z tohoto hlediska je nutné také zdůvodnit utrácení peněz na UA. Podle Trumpa je nutné Bidenovu loutku Zelenského zpochybnit, odstavit od moci a dát prostor tomu, aby mohl být zvolen prezident, který nebude chtít další zabíjení svých obyvatel a bude usilovat o mír. Např. Zalužnyj je přitom hodnocen jako člověk Británie, která má teď opačné zájmy.

Pokud se USA dohodly s Ruskem o podílu amerických firem na využívání severních oblastí Ruska (Arktidy) a přístupu na Rusy obsazená území, je to vrabec v hrsti. Zisky by byly větší, než případná dohoda se Zelenským. Odstavilo by to Evropu. Oslabení Evropy je dlouhodobý vedlejší cíl USA.

„Tyto výroky byly odsouzeny ukrajinskými představiteli…“

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6059 lidí

Vcelku logicky dosavadní ukrajinští představitelé těžko mohli něco jiného říci. Zelenskému dýchají na záda konkurenti (Porošenko, Arestovič, Zalužný…). To že zakázal opozici, jej nezachrání. Evropská oligarchie křičí, neboť si uvědomuje, že její investice do konfliktu je ohrožena. D. Trump ale už sdělil, že chce po UA vrátit 500 miliard dolarů. Je klidně možné, že když UA odmítne návrh mírových podmínek dohodnutých USA a Ruskem, Trump si umyje ruce a nechá to na Evropě. Průšvih s prohranou válkou padne na oligarchii EU a on zajistí přístup firem USA ke zdrojům, přičemž rusové dohody vždy drží.

Dalším Trumpovým cílem je snaha oddělit Rusko od Číny. Obě velmoci porazit nemůže. Musí je rozdělit. Má problémy s technickou inteligencí, se surovinovou základnou, absencí průmyslové výroby. Oddělit tyto dva hráče od sebe je jediná možnost. Na rozdíl od Číny není EU rovnocenný hráč. Pod vlivem a kontrolou USA je rozhádaná, nejednotná, vojensky nevýkonná a ničí si ekonomiku. USA hrají svou hru a těží z toho, že EU není schopna žádné jednotné akce.

„Neuznáváme okupovaná UA území“

Tato teze je v komunikační kartě irelevantní. UA nemůže do NATO, nemá vyřešený problém hranic, což je naprosto zásadní překážka. USA už NATO tak moc nepotřebují. Lehce by se mohly dostat do sporu s jadernou velmocí a o to USA nestojí. Hrají vyšší hru.

Kosovo taky neuznaly všechny státy a stalo se něco? Nic. Je to výkřik do tmy. Takže Rusové evropské firmy odstřihnou od rekonstrukce obsazených území a to zase nahrává USA.

„Tato válka probíhá v Evropě"

To je pravda. Evropané zatím pro její ukončení neudělali nic, neboť jim to Bidenova administrativa nedovolila. Evropská komise není autorita a v čele stojí rusofobové. Zvláštní neprofesionalita je volba ministryně zahraničí pod dřívějším vlivem USA. Představitelé evropských států evidentně jen opakují Bidenovu agendu – viz zaseklá páska o mírových jednotkách NATO na linii dotyku.

„Evropské státy musí zvýšit dodávky zbraní“

Další tragikomické prohlášení – jsme závislí na zbrojním průmyslu USA. Evropský průmysl je roztříštěný, příliš mnoho typů techniky, příliš malá unifikace. A např. Polákům bude ještě nejméně 5 let trvat, než zvládnou to, co už nakoupili. Je zde příliš velký chaos zbraní. Také nákupy na dluh. Hrozí jim, že se zatíží dluhovými splátkami a provozními výdaji. Zbytek nestojí za to řešit. Všichni stavěli expediční armády na boj s asymetrickým nepřítelem.

Celá EU a i Velká Británie jsou zadlužení a nemají, kde na to vzít. Pokud si budou půjčovat, je to cesta do pekla. Navíc výhodu získají USA. Možná až 60% výdajů skončí u jejich firem.

„Mandát prezidenta Zelenského…“

Jedná se o alibi. Bylo možné zorganizovat volby v Afghánistánu a není možné je zorganizovat na UA? Problém je prý je, že spousta osob je v zahraničí, zejména v ČR, Polsku nebo Německu, ale po ukončení konfliktu tento problém odoadá, všichni se mohou vrátit rychle domů. Pokud je vůle, volební seznamy se dají sestavit. Ukrajinský stát musí mít přehled také o dávkách, které osoby na cizích územích pobírají.

Osoby v zahraničí případně mohou volit na konzulátech, nebo jim státy pomohou s volebními místnostmi. Vojáci mohou volit v rámci jednotek. Problém je, že Zelenskyj zakázal opozici, ale i tak má problém. Ve volebních preferencích jej přeskočil Zalužný. Podle informací UA přípravu na volby již zahájili. USA asi přiměje UA k demokracii.

Závěr

Vedení USA chce nyní řešit své dlouhodobě nakumulované domácí ekonomické problémy a přestat utápět své finance v senilní Studené válce na Ukrajině proti Rusku. Pokud to neudělá, mohlo by se stát, že vliv USA ve světě klesne pod míru, která by způsobila závažnou destabilizaci USA. K tomu stejně pravděpodobně postupně dojde, neboť Trumpovy návrhy na řešení jen reprodukují staré přístupy, zatímco organizace zemí globálního Jihu BRICS+ stálé více smysluplně roste a rozšiřuje se.