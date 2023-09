Klán (KSČM): Zlatí komunisté, ti penicilín uměli vyrobit

reklama

Opět nám tedy ministr lže. Ostatně co jiného od něj čekat, když před dotazy novinářů raději uteče. Když nechce přiznat chybu, hodí ji na někoho jiného. Dle jeho twitterového účtu za vše může velkouzenář Babiš a následně válka na Ukrajině.

Z kdysi velmoci ve výrobě antibiotik jsme se stali naprosto závislými na dodávkách ze zahraničí. Lékárníci volají: Dodejte nám základní suroviny, my si antibiotikum vyrobíme sami! Ukázkový příklad selhání státu. V tomto případě záměrné selhání v logice neviditelné ruky trhu. Ta přeci vyřeší všechno! A skutečně vyřešila. Penicilín prostě není. Takže nic nefunguje, jak by mělo. Ještě aby fungovalo, když ministerstvo zdravotnictví řídí člověk typu V. Válka z TOP 09.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22372 lidí

Socialistické Československo bylo velmocí ve výrobě penicilínu. Dokonce jsme byli jedním z prvních států, který jej po druhé světové válce začal vyrábět. Do začátku tisíciletí jsme navíc měli výzkumný ústav antibiotik. Než byl v privatizaci zlikvidován. Můžeme říci: Zlatí komunisté! Ti alespoň dokázali penicilín vyrobit. Současná pětidemoliční vláda jej nedokáže ani sehnat!

To u našich východních bratrů Slováků je situace odlišná. Ti si alespoň ponechali výrobu základních ATB u sebe. Nemají tedy problém s dodávkami základních léčiv. Naproti tomu naše Zentiva již není naše. Vlastní ji americký kapitál. Proč tedy V. Válek namísto komentování války na Ukrajině nedomluví výrobu penicilínu s jeho soudruhy z USA? Že by jim to nevyhovovalo? Pokud ano, tak by si to zcela jistě nechali nekřesťansky zaplatit. Nejde totiž o zdraví lidí, ale byznys. Česko je prostě země neomezených možností se všemi svými důsledky.

Ministr V. Válek navíc založil odbornou skupinu, která má řešit nedostatek léků. Co tato skupina vyřešila? Nic! Jinak by zde základní léky byly a měli jsme jich dostatek. Navíc nikdo neví, kdo v oné lékové radě pomoci zasedá. Ministerstvo to dodnes tají. Proč je to utajovaná informace? Prý se musí chránit osobní údaje. Jak tedy chcete věřit odborné komisi, když ani nevíte, kdo v ní zasedá. Jsou tam opravdu odborníci? Nebo jen bafuňáři a ideologové?

Nedostatek antibiotik ohrožuje nás všechny. Obchodního zástupce TOP 09 V. Válka tato skutečnost zjevně vůbec nezajímá. Ten svým lžím dokonce věří. Jako kdyby se nacházel v bublině, v které je jasné, kdo za všechno může a kdo nikoliv. Budeme tedy doufat, že nelidský ministr Válek brzy v čele rezortu zdravotnictví skončí a rozumný ministr naváže kontakty s velmocemi, které ATB vyrábějí. Případně produkují patřičné suroviny, jako Čína nebo Indie. V neposlední řadě se všechny vlády musí zamyslet nad tím, abychom byli soběstační v dodávkách základních léčiv. Po roce 1990 jsme totiž měli lékovou infrastrukturu vybudovánu. Díky zlatým komunistům…

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klán (KSČM): Vládní cestovka Klán (KSČM): Válkova rada lékové pomoci Klán (KSČM): Obranná dohoda s USA je horší než se SSSR Klán (KSČM): Mašínové - vrazi, oběti nebo hrdinové?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE