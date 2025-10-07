Klempíř (Motoristé): Co se stane s českou kulturou a ČT + ČRo po volbách?

07.10.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti veřejnoprávních médií

Klempíř (Motoristé): Co se stane s českou kulturou a ČT + ČRo po volbách?
Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Možná jste si někdy říkali: „Poplatek za Čt se mi zvýšil na 150 Kč měsíčně, za ČRo na 55 Kč a to přestože televizi ani rádio doma nemám. Platím třeba za telefon, tablet, nebo počítač, a přestože pravidelně hradím poplatky, nemohu po dodavateli služby nic chtít ani ovlivnit to, co dělá, co mi dodává. Dokonce ani to, že mnoho pořadů, o které bych měl skutečně zájem, není vůbec dostupných online!“ Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit.

Myslím, že obě veřejnoprávní média by se měla na povolební dobu a výzvy, které přinese, dobře připravit. Naplánovat vlastní rozvoj i programovou skladbu a najít vyvážený koktejl pro všechny. A také s námi diváky a posluchači slušně komunikovat. Doložit, že ty stovky milionů navíc do miliardových rozpočtů budou jako v případě BBC vynaloženy s rozvahou, kreativně a úsporně. A že být „plně online“ je dnes nutnost. Jde o jediný možný recept, jak odolat tlakům na politicky vynuceného sloučení, stejně jako musí celá česká kultura čelit dlouhodobému a zhoubnému podfinancování.

Myslím si, že my diváci, posluchači a milovníci kultury nesmíme státu dovolit, aby byl sponzorem aktivismu. Podpora umění má být přece založena na kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu a právě tyto prvky v některých programech Čt a ČRo dlouhodobě postrádám. Televize ani rozhlas přece nemají moralizovat nebo papouškovat cizí názory, ale kultivovat, vzdělávat, bavit a uchovávat tradice národa.

K těm tradicím mě napadá dovětek: Ministerstvo kultury ČR v roce 2024 ustanovilo pracovní skupinu pro přípravu koncepce „Národního zvukového centra“. To je jistě důležité, protože zvukové nosiče stárnou a brzo si původní nahrávky Wericha nebo Buriana nepustíme. Ale proč má vzniknout instituce s budovou a zaměstnanci, když by mohlo být takové zvukové centrum vnořeno do stávajícího Českého rozhlasu? A stejně tak by „národní videonahrávky“ mohla uchovávat Česká televize.

Odborníci mě jistě zatratí, ale já zde vidím možnost reálných úspor na rozdíl od nevýhodného slučování výrazně odlišných veřejnoprávních médií.

(text vznikl bez použití AI)

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti veřejnoprávních médií