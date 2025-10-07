Klempíř (Motoristé): Co se stane s českou kulturou a ČT + ČRo po volbách?

Možná jste si někdy říkali: „Poplatek za Čt se mi zvýšil na 150 Kč měsíčně, za ČRo na 55 Kč a to přestože televizi ani rádio doma nemám. Platím třeba za telefon, tablet, nebo počítač, a přestože pravidelně hradím poplatky, nemohu po dodavateli služby nic chtít ani ovlivnit to, co dělá, co mi dodává. Dokonce ani to, že mnoho pořadů, o které bych měl skutečně zájem, není vůbec dostupných online!“ Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit.
Myslím, že obě veřejnoprávní média by se měla na povolební dobu a výzvy, které přinese, dobře připravit. Naplánovat vlastní rozvoj i programovou skladbu a najít vyvážený koktejl pro všechny. A také s námi diváky a posluchači slušně komunikovat. Doložit, že ty stovky milionů navíc do miliardových rozpočtů budou jako v případě BBC vynaloženy s rozvahou, kreativně a úsporně. A že být „plně online“ je dnes nutnost. Jde o jediný možný recept, jak odolat tlakům na politicky vynuceného sloučení, stejně jako musí celá česká kultura čelit dlouhodobému a zhoubnému podfinancování.
Myslím si, že my diváci, posluchači a milovníci kultury nesmíme státu dovolit, aby byl sponzorem aktivismu. Podpora umění má být přece založena na kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu a právě tyto prvky v některých programech Čt a ČRo dlouhodobě postrádám. Televize ani rozhlas přece nemají moralizovat nebo papouškovat cizí názory, ale kultivovat, vzdělávat, bavit a uchovávat tradice národa.
K těm tradicím mě napadá dovětek: Ministerstvo kultury ČR v roce 2024 ustanovilo pracovní skupinu pro přípravu koncepce „Národního zvukového centra“. To je jistě důležité, protože zvukové nosiče stárnou a brzo si původní nahrávky Wericha nebo Buriana nepustíme. Ale proč má vzniknout instituce s budovou a zaměstnanci, když by mohlo být takové zvukové centrum vnořeno do stávajícího Českého rozhlasu? A stejně tak by „národní videonahrávky“ mohla uchovávat Česká televize.
Odborníci mě jistě zatratí, ale já zde vidím možnost reálných úspor na rozdíl od nevýhodného slučování výrazně odlišných veřejnoprávních médií.
