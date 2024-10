Knechtová (ANO): Ženy jsou v tomto státě neviditelná pracovní síla

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já bych navázala na svou ctěnou kolegyní Ivanku Mádlovou a odpověděla bych i panu poslanci Salvetrovi vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně.

Nám totiž z toho problému vypadávají ženy, protože ženy jsou v tomto státě neviditelná pracovní síla. Když chcete mít miminko už třeba na vysoké škole, tak ty služby a přístup té vysoké školy není zdaleka prorodinný. A my tady dneska nemáme pana ministra školství Beka, aby nám o tomhle tématu něco řekl. My jsme už v prvním čtení žádali, aby se vyjádřil k tomuto tématu i pan ministr zdravotnictví, protože ty otázky, které si tady klademe, souvisí se zdravotním stavem. A pana ministra zdravotnictví taky momentálně nemáme.

Já jsem jedna ze zakladatelek rodinného centra, takže o té problematice rodiny si myslím, že vím hodně. A není možné vytrhnout jenom věk odchodu do důchodu a nepodívat se na všechny ty složky a jakým způsobem nám to v tom terénu funguje. Ano, tak si řekněme, že posuneme věk odchodu do důchodu a budeme prostě pro naše rodiče potřebovat o 50 - 60 % navýšit kapacity v domovech pro seniory. My ty domovy pro seniory nemáme. My za to lůžko v domově pro seniory jako stát třeba platíme až 50 tisíc, což je nesrovnatelná částka s tím, když pečujeme o ty lidi doma. Takže je potom otázka, kdy je ten vhodný věk odchodu do důchodu. Děkuju.

Lenka Knechtová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky