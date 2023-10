Koalice SPOLU a PirSTAN ve Sněmovně prosadila ozdravný balíček

reklama

„Schválili jsme ozdravný balíček, který snižuje deficit o téměř 98 mld. korun v příštím roce a o 150 mld. korun v roce 2025. To je určitě dobrá zpráva. Hnutí ANO v této zemi zničilo veřejné finance a teď se snažilo naprosto zničit i naši snahu dát je zase do pořádku. Po dlouhých 47 hodinách jednání Poslanecké sněmovny se nám ale navzdory všem obstrukcím a destrukcím ze strany opozice podařilo schválit jednu z nejdůležitějších věcí v tomto volebním období. Moje vláda a celá naše koalice postupuje tak, abychom si zbytečně nemuseli půjčovat další a další peníze, a abychom nemuseli dále zadlužovat naše děti a naše vnoučata. Právě díky ozdravnému balíčku budeme již příští rok plnit maastrichtská kritéria, která jsou ukazatelem toho, že jsou veřejné finance v dobré kondici. Věřte mi, dámy a pánové, že dát do pořádku státní rozpočet poté, co opozice na jakékoliv reformy naprosto rezignovala a ve všem podstatném v posledních letech selhávala, skutečně nebylo jednoduché. Ale nám se to podařilo a dnes schválený a dobře připravený ozdravný balíček je toho důkazem a já jsem rád, že se nám ho dnes podařilo schválit,“ řekl na úvod předseda vlády a předseda ODS Petr Fiala.

„Od roku 2019 do konce prvního kvartálu letošního roku zvýšila ČR své zadlužení o 14,5 procentního bodu, z toho první dva roky o 12 p. b. Jenom jedna země za těchto 13 kvartálů zvýšila své zadlužení rychleji než ČR, a to Francie o 15 procentních bodů. Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit, abychom nemuseli za několik let těsně před nárazem do dluhové zdi zatahovat za ruční brzdu. Balíček plní tři základní principy – zlevňuje a zjednodušuje stát, zachovává jeho investiční aktivitu a udržuje sociální smír,“ říká ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura.

„Proč ozdravný balíček potřebujeme? Protože je potřeba si uvědomit, a je to přirovnání bez nadsázky, že dosavadní trendy veřejných financí jsou určitou nemocí. A na každou nemoc je třeba aplikovat lék. Ozdravný balíček takovýmto lékem je. Pokud bychom tak neučinili, můžeme si zcela zodpovědně říct, že by to dopadlo na všechny občany České republiky. Neměli bychom na takovou kvalitu služeb, které stát poskytuje – ať už je to zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktura a celá řada dalšího. Neměli bychom na sociální síť, která pomáhá těm, kteří to v tu danou chvíli potřebují. Tohle všechno bychom v budoucích letech ohrozili. A mělo by to největší dopad zejména na ty nejzranitelnější, protože to jsou ti, kteří často pomocnou ruku státu potřebují. Tohle si uvědomujeme a na rozdíl od opozice se netváříme, že nemoc je možné nechat dál bujet. Proto jsme tento balíček schválili a já mám velikou radost, že jsme se na těch opatřeních dohodli,“ říká předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Dobrý hospodář nežije na dluh. Na dluh nemůže žít ani dobrá domácnost, rodina či firma. Naše koalice je tu od toho, abychom byli dobrými hospodáři. Proto jsme dnes společně podpořili ozdravný balíček. Mám radost z toho, že šetříme tam, kde dobrý hospodář ví, že šetřit může. Zároveň jsme ale v žádném případě tupě neškrtali tam, kde by to bylo necitlivé. Je opravdu důležité, že v rámci sociální oblasti dokázala tato vláda balíček dobře vyvážit, ba dokonce v některých oblastech, které jsou pro rodiny a zranitelné sociální skupiny citlivé, dosáhla i snížení daní, např. v oblasti DPH u potravin a dalších klíčových věcí pro mladé rodiny. V tomto se lišíme od mnoha vlád předchozích. My jsme si velmi dobře vědomi toho, jak složitá je dnešní situace. Oceňuji, že kompromis byl v tomto ohledu sociálně velmi citlivý a zodpovědný,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Všichni chceme, aby se v naší zemi dobře žilo. Aby se zvyšovala životní úroveň a občané měli garantované kvalitní a dostupné služby, ať už je to školství či zdravotnictví, a to bez zdravého rozpočtu a zdravých veřejných financí nejde. Cesta, po které se Česká republika vydala za minulé vlády, skutečně nevedla k tomu, aby se nám podařilo negativní trend zadlužování změnit. Snažili jsme se ale, aby ozdravení bylo citlivé ke všem skupinám obyvatel, aby nejdůležitější služby, zboží, bydlení a další základní věci byly v nižší sazbě DPH. Šlo nám také o nízké zdanění práce a férové prostředí v daňovém systému jako celku,“ uvedl předseda Pirátů, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Schválení konsolidačního balíčku je krok, který povede ke stabilizaci této země – je to krok nutný a potřebný. Minulé vlády dělaly pouze populární rozhodnutí, která nás dostala do hospodářské krize. Za čtyři roky jsme kvůli tomu vytvořili stejný dluh jako za posledních 30 let. Bez schválených opatření bychom do pěti let narazili na dluhovou brzdu. Věřím tomu, že když si tato fakta dají občané dohromady, uznají, že je potřeba s veřejnými financemi něco udělat. My to děláme i za cenu politických bodů. Musíme, ale pokračovat dál, čeká nás reforma penzí,” uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru a poslanec STAN Josef Bernard.

