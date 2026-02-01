Kobza: Lidi, vzpamatujme se!

Situace na Ukrajině ukazuje jasně a výmluvně, jak dopadne země, která nemá dost elektřiny. Je přitom jedno, jestli má vybombardované trafačky, anebo nekompetentní vláda zavře elektrárny a zasype doly. Výsledek je stejný, elektřina není a lidi mrznou.
No a kdo se spoléhá na občasné zdroje, jako větrné elektrárny nebo fotovoltaiku, měl by se zajet podívat na sever USA, kde řádí blizzard, během kterého ani větrníky ani fotovoltaika pod sněhem nedají žádný výkon a situace je stejná. Elektřina není a lidé mrznou.
Lidi, vzpamatujme se! Dostaňme na podzim do Senátu 27 rozumných lidí, kteří tuto zelenou sebevraždu zastaví.
