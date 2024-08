Kobza (SPD): Fialova vláda ničí česko-slovenské bratrské vztahy

Na pokyn Černochové zákaz účasti Armády ČR

Chodím na tuto akci velmi rád, přestože od nástupu ministryně obrany Jany Černochové do funkce, a to na základě jejího osobního zákazu, probíhá již bez účasti a podpory Armády České republiky. Což je mimořádně ostudné. Není to ostuda armády, ale mimořádná zákeřnost ministryně Černochové a celé vlády.

Je to plivnutí do tváře všem odbojářům, kteří ve druhé světové válce právě v uniformách naší národní armády padli. A tato armáda jim nyní, z rozkazu osobnostně velmi specifické osoby v čele ministerstva obrany, nesmí vzdát čest. To by se snad nestalo nikde na světě.

Odkaz povstání je stále živý

Chodím sem velice rád i proto, že nejde jen o vážnou chvíli a důležitou vzpomínku. Ale hlavně protože odkaz Slovenského národního povstání a všeho, co představuje, je velice živý a zásadně důležitý právě dnes.

Výročí začátku Slovenského národního povstání a celý jeho odkaz jsou v posledních letech, bohužel, záležitostmi, o které vládní politici a média hlavního proudu již téměř vůbec nehovoří. Anebo, což je možná ještě horší, hovoří o nich nepravdivě, zavádějícím až lživým způsobem, stejně jako o různých dalších důležitých událostech, spojených s druhou světovou válkou a s bojem proti Němcům. Přičemž plíživě pošlapávají antinacistický odkaz, dnes bychom řekli narativ, moderních československých dějin a mění jej za sudetoněmecký a revizionistický výklad těchto dějin.

Proto vládní politici bourají pomníky Koněva a staví je Vlasovovi. Proto náčelník strategické komunikace vlády Foltýn používá vůči názorovým oponentům nacistický vulgární slovník. Proto v Praze pořádají veřejné přednášky náckové z praporu Azov a naši ministři se jim podbízivě klaní.

Je to hanba!!!

V případě Slovenského národního povstání jde totiž o velmi důležitou připomínku klíčového momentu ozbrojeného odporu slovenských antinacistů a vlastenců nejen proti tehdejšímu klerofašistickému slovenskému režimu, ale současně, nebo možná i hlavně, proti hitlerovskému Německu, jehož byl tento režim naprostým vazalem. A které Slovensko ničilo, české země okupovalo a Čechy i další Slovany vyhlazovalo.

Význam povstání

Je nepochybné, že toto povstání bylo největší a nejdůležitější ozbrojenou protiněmeckou akcí na území někdejšího Československa a střední Evropy vůbec. Respektive, spolu s Varšavským povstáním, šlo o dvě největší a nejdůležitější kolektivní domácí bojové protiněmecké akce v celé Evropě. Což už dnešní mladá generace, asi záměrně, vůbec netuší.

Slovenské národní povstání bylo akcí, která jasně dávala Evropě a světu najevo, že Slováci většinově nechtějí být kolonií nacistického Německa a že touží po návratu ke svobodné a demokratické společnosti, jakou bylo, přes všechny jeho dílčí chyby, neduhy a nedostatky, předválečné Československo. Mimochodem, a to je také zásadně důležité a musíme o tom mluvit, Slovenského národního povstání se aktivně, se zbraní v ruce, zúčastnilo i více než dva tisíce Čechů.

A bylo tudíž i důkazem silné česko-slovenské sounáležitosti, ke které se i já hrdě hlásím.

Česko-slovenské bratrství

Jde o blízkost a bratrství dvou národů, které v Evropě nemá obdoby. O blízkost a bratrství dvou národů se společným osudem. O blízkost a bratrství dvou národů, které 20. století a dvě světové války přežili pouze díky tomu, že bojovali společně. O blízkost a bratrství dvou národů, které se pokouší současná česká vláda zničit. Tím, jak veřejně dehonestuje současnou národní a vlasteneckou slovenskou vládu a jejího předsedu Roberta Fica.

Tím, jak zničila spojenectví visegrádské čtyřky. Tím, jak z nás dělá vazaly německo-amerického konglomerátu EU/NATO.

Jde o útok na naše národní dějiny, na naši národní identitu a na základní pilíře naší národní a státní suverenity.

Mimochodem, současná slovenská vláda si odkazu Slovenského národního povstání mimořádně váží a jeho připomínka je na Slovensku velkolepou událostí. Nezapomínejme ani na to, že bojů v rámci Slovenského národního povstání se aktivně účastnilo i mnoho tehdejších slovenských a českých komunistů, z těch nejznámějších se sluší jmenovat Gustáva Husáka a Jana Švermu, který v něm i padl.

V rámci historické pravdy nemá smysl to zamlčovat. Ano, tito komunisté se během války chovali jako opravdoví hrdinové. Jsem bytostně přesvědčen, že výročí dne začátku Slovenského národního povstání by mělo být jednoznačně i českým státním svátkem.

Věčná úcta bojovníkům proti německému zlu

Slovenské národní povstání zůstává důkazem odvahy, hrdinství a sounáležitosti našich dvou bratrských národů v boji proti německému genocidnímu teroru. I důkazem toho, že naše osvobození v roce 1945 nám nespadlo do klína, jak nás o tom mnozí dnešní rádoby experti přesvědčují, ale bylo prolito krví našich předků. Vzpomeňme i na statečnost a obětavost všech civilistů, kteří tehdejším povstalcům a partyzánům pomáhali, protože tím riskovali životy své i životy svých rodin a mnozí z nich tehdy svými životy i skutečně zaplatili.

Nesmíme rovněž zapomínat na zvěrstva, která Němci po potlačení povstání páchali na slovenských civilistech. Na barbarské činy, o kterých současný politický i mediální mainstream opět mlčí. Mimo jiné bylo vypáleno a vyvražděno téměř sto slovenských obcí. Němci a jejich slovenští přisluhovači tehdy rozpoutali na Slovensku teror, při kterém bylo více než dva tisíce civilistů popraveno bez soudu včetně veřejně prováděných poprav a téměř deset tisíc dalších osob bylo odvlečeno do koncentračních táborů v Německu. Mnozí se odtud již nevrátili.

Německé oddíly, v čele s nechvalně proslulým SS komandem Edelweiss (více ZDE), jehož velitelem byl důstojník SS Erwein von Thun-Hohenstein, sudetský Němec z Liberce (ZDE), zlikvidovaly na slovenském venkově v partyzánských obcích na pět tisíc civilistů. Mnoho z nich obzvláště trýznivým způsobem, jako třeba v rozpálených pecích vápenky v obci Nemecká. Po skončení války bylo na Slovensku v této souvislosti odkryto přes dvě stě masových hrobů.

Tohle všechno mějme na paměti, když se dnes například zpochybňuje odsun Němců z tehdejšího Československa a když se někteří čeští politici jezdí klanět a omlouvat na německé sudetské sjezdy, kde se poníženě plazí před Henleinovými a Frankovými politickými následovníky.

Čest, sláva a úcta památce hrdinů Slovenského národního povstání!

Nikdy nezapomeňme!