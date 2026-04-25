Kobza (Stačilo):Sudeťácký sraz v Brně a naše minulost

Dnes se v souvislosti s chystaným sudetoněmeckým srazem v Brně (mimochodem, za peníze z našich daní) stejně jako v roce 1938 opět mluví o nárocích sudetských Němců proti ČR. Evropská Unie se v mezičase věnuje podpoře Ukrajiny, na které nevadí tolerance ba podpora reinkarnace nacistických tendencí, oslava Bandery a Šucheviče, stejně jako oslavy členů ukrajinské SS Division Galizien.
Když už mluvíme o sudeťácích, připomeňme si, že Britové i Francouzi nás kvůli nim zradili už v roce 1938 a to, co dnes slyšíme od jejich představitelů, včetně prohlášení vedení evropské komise, má stejný obsah, byť řečený jinými slovy. Myslím, že na místě je otázka: „Kdy tedy dojde k novému Mnichovu? Až nás EU dotlačí ke zrušení prezidentských dekretů?“
Snaha o přepisování výkladů historie je nepopiratelná. Hlubokou závist západu vůči Rusku pro jeho surovinové zdroje nevidí snad jen slepý.
Přiznejme si ale, že rusofobie není řešením ani české či snad dokonce evropské, ať již politické nebo energetické otázky, o dalších nezbytných zdrojích Ruska nemluvě. O energii jde o to víc, když si ve víru nesmyslného Green Dealu likvidujeme ty jediné zdroje energie, které zde máme (uhlí) a hloupě je nahrazujeme plynem, který nemáme.
Je nejvyšší čas myslet sami na sebe, protože (a to je tajemství, které vám sdělím) to nikdo jiný za nás Čechy neudělá! Neudělal to nikdy nikdo dosud, tak proč by mocnosti, které hýbou EU, Francie a Německo za přizvukování Británie, měly změnit své zvyky? Kdo že to podepsal Mnichovskou zradu v roce 1938?
Přiznejme si, že nebýt Sudetendeutsche Partei v roce 1938 Hitler by nedosáhl Mnichovské zrady a bez československých zbraní by dobytí Polska měl hodně těžké, navzdory paktu Pilsudski- Ribbentrop.
Podívejte se na Vávrův historicky velice přesný film Dny zrady, jak to bylo v roce 1938, a napište mi, v čem se situace liší dnes?
