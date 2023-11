Kocmanová (Piráti): K obcím i všem občanům by stát měl přistupovat jako partner

reklama

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přestože jsme ve třetím čtení, já bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, který jsem nahrála a který byl ve druhém čtení načten kolegou Kaňkovským a který tu byl zmiňován. A ten návrh zavádí spolurozhodnutí obcí o umístění úložiště. A přestože vím, že se tady na tom neshodneme a že pro něj není podpora, tak pro mě má velkou roli symbolickou. Protože k obcím, ale i ke všem občanům by stát měl přistupovat jako partner a zvlášť, když se jedná o věc s tak velkými dopady do jejich životů. Případ trvalého hlubinného úložiště radioaktivního odpadu je jedinečný hned v několika věcech. Je to jednak míra zásahu do toho místa, obrovský objem vytěžených hornin a podobných prací, hluku a prašnosti během budování a především je to trvalost toho úložiště.

Lomy se dají rekultivovat, stavby všeho druhu se dají odstranit, ale úložiště tam má a musí tam být tisíce let. A je to velmi zásadní rozhodnutí pro lidi, kteří v tom místě žijí a pro starostu to může být nejzásadnější rozhodnutí ne v jeho volebním období, ale v celé historii jeho obce. A tohle rozhodnutí není jeho, ale v podstatě mu přijde shora. Náš pozměňovací návrh má přinést určitou pojistku toho, že obce a jejich občané jsou celou dobu natolik součástí celého procesu a že jsou jim nabídnuty takové podmínky a protislužby, že na ně přistoupí. Inspiruje se v tom, zde často citovaném finském modelu, kde už úložiště staví právě se souhlasem dotčených obcí. A to myslím dokazuje, že to, o čem mluvím, může být realita. To je za mě ideální stav. Ale pochopila jsem, že pro něj není většinová podpora.

My jsme za Piráty velmi vítali a podporovali jsme, když vláda v původním znění schválila, aby umístění úložiště podléhalo souhlasu obou komor Parlamentu. Když už není většinová vůle zahrnout do tohoto rozhodnutí dotčené obce, mohli se na něm podílet alespoň volení zástupci Sněmovny a Senátu. Jedná se přitom o rozhodnutí, které dalece přesahuje nejenom volební období vlády, která o něm rozhodne, ale daleko přesáhne i životy a životy generací po nás. Proto by bylo jedině správné, aby parlament toto rozhodnutí podrobně zkoumal a nakonec to rozhodnutí o umístění i schválil. Proto budu navrhovat úpravu hlasovací procedury, abychom o vyjmutí souhlasu parlamentu mohli hlasovat zvlášť a mohli jsme tak vyjádřit náš postoj.

Prosím, kolegyně, kolegové, abyste toto před hlasováním ještě zvážili, návrh na úpravu té hlasovací procedury podpořili. Děkuji za pozornost.

Klára Kocmanová Piráti



