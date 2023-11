Kocmanová (Piráti): Klimatický zákon. Slova o ochraně planety měníme v činy

reklama

Klimatický zákon: slova o ochraně planety měníme v činy.

S velkou radostí oznamuju, že se Piráti stali první politickou stranou v historii, která připravila návrh zákona na ochranu klimatu. Stanovil by napevno naše klimatické cíle, včetně uhlíkové neutrality po roce 2050, a hlavně říká, kdo za to je odpovědný a jak se to dá vymáhat. Slova o ochraně planety by se tak konečně začala měnit v činy!

Klimatické zákony už v nějaké podobě má víc než polovina evropských států. Česko je zatím pozadu. Chci udělat maximum pro to, aby se ochrana klimatu brala vážně i u nás. Aby se zlepšením klimatu šlo ruku v ruce i zlepšení kvality života občanů ve všech regionech. O návrhu teď začneme jednat s dalšími politickými stranami. Diskuzi chceme dál vést i s veřejností, včetně studentstva z

Univerzity za klima, které v těchto dnech stávkuje. Jelikož letošní rok bude zřejmě nejteplejším v historii a dopady klimatických změn vidíme všude okolo nás, je třeba konat co nejdříve. Planetu totiž máme jen jednu

