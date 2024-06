Kohajda (KDU-ČSL): Z odborné debaty přecházíme do debaty populistické

Tak děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem skutečně celou tu debatu poslouchal. Byl jsem sice u sebe v kanceláři, ale určitě poslouchal přes televizi. To, co tady zaznívá je pro mě částečně neuvěřitelné. Já chápu, že máme rozdílné názory, jestli laický prvek má být nebo nemá být zachován. Myslím si, že celosvětově prostě ty cesty jsou různé, známe čistě porotní systémy, kdy vlastně čistě laický prvek rozhoduje o vině trestu, soudce pak rozhoduje o výši toho trestu.

Ale jako to, co tady slyším je, že část poslanců vlastně říká, že to, co hrozí je, že o těch trestních věcech budou rozhodovat jenom soudci. Je prostě mnoho věcí, které rozhodují jen soudci. A já si myslím, že tady nemůžeme vytvářet nedůvěru veřejnosti v to, že jestliže tyto věci zůstanou bez toho laického prvku a budou rozhodovány soudci, nezávislými osobami, vzdělanými, dostatečně dobře placenými, prostě profesionály, tak že snad bude ohrožena spravedlnost v tomto státě.

To podle mě je úplně něco, co tady zaznívat prostě nemá. A já se obávám, a já opravdu, tohle se mi jako nelíbí, tady už z nějaké odborné debaty přecházíme fakt do nějaké populistické debaty. Já mám před soudci velký respekt a věřím, že jsou to profesionálové, kteří dobře rozhodují. To znamená, není ohrožením spravedlnosti, jestli nebude laický prvek v těchto rozhodnutích. To bych tady jenom chtěl říct, a opravdu jako právníka já nevěřím, co tady teď občas slyším. Prostě my znejišťujeme celou veřejnost, že u nás snad jako nebude fungovat právní stát a spravedlnost, pokud se udělá tato změna. Chápu, že máme rozdílné názory na tu věc, ale přece nemůžeme zpochybňovat úplné základy.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. KDU-ČSL



