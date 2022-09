Kolaja (Piráti): Média musí být vždy nezávislá na politicích

reklama

Tento požadavek by podle Pirátů měl vycházet i z evropské legislativy. Média mají být podle pravidel nezávislá a zadávání státní reklamy by mělo být vždy transparentní a spravedlivé. Plánuje se také posílení regulační spolupráce na úrovni Evropské unie a podpora konkurence na mediálním trhu. Otázku svobody médií řeší dlouhodobě nejenom ve výboru pro kulturu, vzdělávání a média europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Média musí být vždy nezávislá na politicích. To je naprosto nezbytné pro fungování demokracie. V Evropské unii už dlouho chybí právní rámec, který nezávislost médií dostatečně zajistí. To by měl změnit dnes zveřejněný akt pro svobodná média. Jsem rád, že nová pravidla počítají se zvýšením průhlednosti financování médií ale i vlastnické struktury, tak aby bylo vždy jasné, kdo je faktický majitel daného média,“ říká k novým pravidlům Marcel Kolaja s tím, že o skutečném vlastníkovi, by měli být konzumenti médií také proaktivně informováni.

Nová pravidla řeší také otázku státem financované reklamy. „Nesmí se stát, aby státní dopravce České dráhy bez výběrového řízení a netransparentně platil desítky milionů médiím, která patří premiérovi,“ říká jasně Kolaja a naráží na kauzu z roku 2020, kdy novináři zjistili, že Mafra dostávala od Českých drah za reklamu o řád vyšší částky, než jiné mediální domy.

Podobně postupoval i maďarský premiér Viktor Orbán. „Nákupem reklamy pouze ve spřátelených médiích Orbán napomohl likvidaci nezávislých médií. Veřejné prostředky, nebo jakákoli protihodnota poskytnutá veřejnými orgány pro poskytovatele mediálních služeb bude muset být vždy transparentní, objektivní a přiměřená. Nesmí být někdo diskriminován,“ uvádí Kolaja. To by mělo do budoucna pomoct také menším a nezávislým médiím.

Akt pro svobodná média přichází také s novými požadavky na vyšší pluralitu médií. „Lidé musí mít k dispozici celou řadu názorů, myšlenek či analýz, aby si uměli sami udělat obrázek. To, co vidíme v posledních letech třeba v Polsku nebo Maďarsku, kde dochází k omezování svobody slova, je zkrátka nepřípustné,“ říká Kolaja naráží na praktické ovládnutí polské státní televize vládnoucí stranu Právo a spravedlnost. „Strana dosadila do vedení televize svoje lidi a nyní blokuje přístup do vysílání opozici,“ doplňuje Kolaja.

Nová pravidla najdete ZDE.

