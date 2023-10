Kolaja (Piráti): Slavíme úspěch, plošné sledování chatů nebude

reklama

Podle pirátského europoslance Marcela Kolaji tak Parlament na návrh Pirátů zamezil plošnému šmírování, které prosazuje Evropská komise, a jasně ukázal, že stojí na straně občanů.

„Evropská komise navrhla v legislativě pro ochranu dětí plošné šmírování komunikace lidí v Evropě. Podoba legislativy, na které jsme se shodli, dává Komisi jasnou stopku, protože plošné šmírování odmítá. Ukazujeme, že přes nás, jako jediný přímo volený orgán, špehování prostě neprojde,” vysvětluje europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja, který na legislativě již rok pracuje.

Kompromisu po dlouhodobém úsilí Pirátů dosáhli vyjednavači z klíčového výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Jedním z vyjednavačů je také německý pirátský europoslanec Patrick Breyer.

„Původní návrh umožňuje nařídit plošnou kontrolu zpráv. To Evropský parlament odmítá. Skenování soukromé komunikace bude moci nařídit jen soudce, a to u konkrétních podezřelých. Ochránili jsme také koncové šifrování soukromých zpráv. Původní návrh ho chtěl de facto zrušit, což by bylo jako posílat dopisy bez obálek, aby si je pošťák mohl před doručením přečíst. Už nikdy bychom si nemohli být jistí, že naše zprávy nečte i někdo jiný,” dodává Kolaja. Europoslanci se postavili také proti bodu, který by nezletilým zakázal používání komunikačních aplikací.

„Komise chce, aby děti mladší 16 let nemohly využívat WhatsApp, Matrix a další podobné služby. To by jim vzalo důležitý komunikační nástroj. Navíc by to znamenalo nutnost ověřovat identitu úplně každého uživatele. Proto jsme prosadili, aby limit platil jen pro aplikace, které nejsou podle vývojářů vhodné pro nezletilé,” říká Kolaja.

Kontroverzní legislativu navrhla Evropská komise v květnu 2022 s cílem ochránit děti před sexuálním zneužíváním. Zavedla by možnost nařídit poskytovatelům služeb hledat ve všech zprávách materiál zneužívání dětí a detekovat takzvaný grooming. Podle Pirátů i odborníků na soukromí však ve své původní podobě tohoto cíle nedosáhne. Pozici Evropského parlamentu budou schvalovat členové výboru LIBE 13. listopadu. Očekává se, že pozice Rady Evropské unie bude hotová do konce roku. Teprve následně vstoupí návrh do trialogu.

Co se podařilo:

Plošná kontrola chatů nebude. Namísto kontroly všech zpráv bude detekce probíhat cíleně a na základě soudního příkazu.

Ochrana koncového šifrování. Původní návrh chtěl zavést skenování zpráv na straně klienta, což by vytvořilo zadní vrátka, která by šlo snadno zneužít.

Zachování anonymity na Internetu. Evropští občané nebudou muset povinně prokazovat svou identitu.

Právo pro děti využívat komunikační aplikace. Evropská komise chtěla zakázat mladším 16 let užívání WhatsAppu, Matrixu a dalších chatovacích platforem.

Více informací lze nalézt také na webu Marcela Kolaji ZDE.

