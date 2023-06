Kolaja (Piráti): Vlády zneužívaly software ke špehování občanů

reklama

Podle vyšetřovacího výboru, na jehož práci se podílel i pirátský europoslanec Marcel Kolaja, je proto třeba nastavit jasná pravidla, díky kterým by vlády nemohly technologie zneužívat ke sledování novinářů či opozičních politiků.

“Zneužívání spywaru ze strany vlád k odposlouchávání kritiků je naprosto totalitní praktika. Přesto jsme v Evropě svědky toho, že v některých zemích dochází pod záminkou hájení národní bezpečnosti ke šmírování opozičních politiků, novinářů nebo aktivistů. A když dojde na vyšetřování, vlády těchto zemí nespolupracují,” popisuje Kolaja.

Evropa je podle zprávy pro výrobce lákavým místem na obchodování se spywarem, a to kvůli většímu množství potenciálních kupců na jednom volném trhu. Podle výboru pravděpodobně zakoupily některý z programů typu spyware téměř všechny členské státy Evropské unie. A část z nich jej přitom zneužila k prosazování vlastních politických zájmů.

“Já jsem se například zúčastnil vyšetřovací mise v Polsku. Na základě toho, co jsem viděl a slyšel, skutečně mohu říct, že v zemi zcela selhávají pojistky, které by bránily občany před špehováním vlastní vládou. Vládní strana Právo a spravedlnost se schovává za věty o národní bezpečnosti, ale ve skutečnosti jde o špehování demokratických oponentů. Týkalo se to minimálně šedesáti lidí. Režim to ale celé zametá pod koberec,” vysvětluje Kolaja.

Spyware Pegasus vyvinula izraelská kyberneticko-zbrojní společnost NSO Group. Program je navržen tak, aby umožnil vzdálený přístup k mikrofonům, fotoaparátům a dalším údajům v osobních telefonech. Do zařízení přitom může proniknout během vteřiny zcela bez zanechání stop. Podle Kolaji je proto třeba nastavit jasná pravidla užití národními vládami.

“Prosazoval jsem zákaz užívání spywaru. Vyjednaný kompromis obsahuje alespoň sadu pravidel, které by vlády musely splnit do konce tohoto roku, aby mohly spyware dále využívat. Jde například o povinnost transparentně vyšetřit minulé případy zneužití. Také jsem do zprávy výboru prosadil, aby software musel uchovat informaci o tom, kdo jej do mobilu nasadil. Vyzýváme také k vytvoření specializované evropské technologické laboratoře, která by spyware zkoumala a kde by si mohl každý nechat zkontrolovat své zařízení a ověřit si tak, že není sledován,” říká Kolaja.

