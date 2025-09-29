Kolář (TOP 09): Babiš a jeho pudlík Havlíček

29.09.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům představitelů hnutí ANO.

Kolář (TOP 09): Babiš a jeho pudlík Havlíček
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Zatímco Andrej Babiš hýká, jak chce mír, jeho pudlík Karel Havlíček by nás z fleku ohrozil a vtáhl do konfliktu.

Nechal se totiž slyšet, že by muniční iniciativu převedl pod NATO. Nijak ho při tom nezarazilo, že to, jak iniciativa funguje, má asi nějaký důvod. Je jich víc, proč se to řeší přes členské státy, a jeden z nich je ten, aby NATO nebylo v přímém konfliktu s ruskem. Ehm. Jinými slovy, kdyby se tohle úplnou náhodou blouznivým chcimírům z ANO povedlo, konflikt eskaluje dřív, než řekneš “Bude líp” a válku máme na spadnutí.

V otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky jsou populisté naprosto nekompetentní. Těmihle hloupými a nezodpovědnými řečmi to navíc dokonale dokazují.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kolář (TOP 09): Vyrábíme předražené posh-káry, na které skoro nikdo nemá
Kolář (TOP 09): Teď drony sestřelilo Polsko, to se nás taky netýká?
Kolář (TOP 09): Španělsko balancuje na hraně antisemitských názorů
Kolář (TOP 09): Případ Jana Darmovzala vypovídá o stavu evropské diplomacie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je politická diskuse nedůstojná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Doprava

Vy tvrdíte, jak jste zrychlily výstavbu. Vy opravdu máte za to, že se u nás opravují nebo staví silnice a dálnice rychle? Vždyť je to tragédie, že ještě nemáme kompletní dálniční síť, fakt myslíte že si vy nebo kdokoliv z politiků může chlubit rychlostí výstavby? Já být za ni odpovědný, tak jsem spí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Tzv. demokrati se letos bojí demokracie

10:04 Vích (SPD): Tzv. demokrati se letos bojí demokracie

Volební kampaň, volby, sčítání hlasů. A co potom? Co když se některé osoby a skupiny budou snažit za…