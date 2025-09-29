Kolář (TOP 09): Babiš a jeho pudlík Havlíček

Zatímco Andrej Babiš hýká, jak chce mír, jeho pudlík Karel Havlíček by nás z fleku ohrozil a vtáhl do konfliktu.
Nechal se totiž slyšet, že by muniční iniciativu převedl pod NATO. Nijak ho při tom nezarazilo, že to, jak iniciativa funguje, má asi nějaký důvod. Je jich víc, proč se to řeší přes členské státy, a jeden z nich je ten, aby NATO nebylo v přímém konfliktu s ruskem. Ehm. Jinými slovy, kdyby se tohle úplnou náhodou blouznivým chcimírům z ANO povedlo, konflikt eskaluje dřív, než řekneš “Bude líp” a válku máme na spadnutí.
V otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky jsou populisté naprosto nekompetentní. Těmihle hloupými a nezodpovědnými řečmi to navíc dokonale dokazují.
autor: PV