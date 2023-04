Kolář (TOP 09): „Dezoláty" stvořili obchodníci se strachem

reklama

„DEZOLÁTY“ STVOŘILI OBCHODNÍCI SE STRACHEM

Pro účastníky demonstrací, které organizují různá individua s pochybnými zájmy, se mezi těmi, kdo s nimi nesouhlasí, vžilo označení „dezoláti“. Byť nesouhlasím s tím, co na těch demonstracích zaznívá, nemůže se mi líbit ani tohle označení pro lidi, kteří tam chodí. Ještě více je to uzavírá do sebe a ve výsledku znemožňuje jakoukoliv smysluplnou debatu. I tohle nálepkování je posílá do náruče infošmejdů typu Rajchla, Zwyrtek Hamplové nebo Dostála. Zbytečně.

Nejsou to dezoláti, jsou to spíš oběti promyšlené a cílené manipulace a více či méně věrohodných konspirací, bohužel často řádně naředěných (pro)ruskými narativy. Lidi, kteří vlivem mnoha okolností došli do míst, kdy je pro ně jednodušší věřit očividným lžím šířeným kdovíjakými, jen ne důvěryhodnými kanály. Lidi, kteří vyhledávají alternativní fakta, protože jsou jim servírována tak, jak se jim líbí. Lidi, kteří jsou vyděšeni z “mainstreamových” a veřejnoprávních médií, protože ta jim servírují i to, co se jim nelíbí.

A že jsou ty lži solidní. Stačí si projít diskuze ve skupinách, ve kterých se na demonstrace svolávají. Organizátoři tam rádi vyvolávají pocit, že je možné (spaním před Úřadem vlády) svrhnout vládu, podpisem petice zastavit bídu nebo zrušit inflaci nebo že neplacením složenek se z vás stane disident. Je to takový „paradox chcimírů“ – pokud by bylo možné to, co požadují (mimoústavní a nedemokratická divočina), na žádné svobodně svolané demonstraci by ani nemohli být.

Nejde se pak divit, že se taková skupina lidí radikalizuje. Když slibované recepty viditelně nefungují, při dalším „výjezdu“ už se někteří v diskuzích nebojí říkat, že poteče krev. Pokud se nebudeme věnovat původu těch lží a budeme jen nálepkovat, bude to jenom horší.

Těm, kteří se snaží zaplnit Václavák, totiž nejde o lidi, kteří přijedou, jde jim jen o vlastní byznys se strachem. Nebýt totálního vyděšení zúčastněných, šmejdi se můžou jít klouzat. Díky tomu, že se jim daří vyvolat strach a díky tomu, že se jim daří radikalizovat oběti vlastní manipulace, jim totiž od podporovatelů chodí peníze. Čím víc peněz, tím víc dalších lží, čím víc lží, tím víc dalších podporovatelů – a celý tenhle cirkus jim pak „výborně“ funguje.

Co s tím? Systematicky nespokojení tady budou vždycky a jako takoví budou vždycky náchylnější k manipulaci. Osobně bych začal s tím, že je přestaneme brát jako „dezoláty“ a pořádně tvrdě si vyšlápneme na ty, kteří jejich situace naprosto cíleně zneužívají. Věřím, že vláda na to má sil a možností dost. Nejlepším nástrojem v boji s dezinformacemi jsou totiž informace.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



