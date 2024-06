Kolář (TOP 09): Jak dlouho bude trvat, než to vládě dojde?

Marek Benda byl položen dotaz

Umět odpouštět je lidské, to je pravda, ale nemyslíte, že to nejde do nekonečna? Vždyť Novotnému jeho hulvátství prochází neustále, nejde přeci je o Slováčkovou, ale on uráží všechny a evidentně se v tom vyžívá. Vám třeba nevadí, jak se teď naváží do Konečné a její rodiny? Vždyť to je otřesné, a to ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.