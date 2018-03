Kolář (TOP 09): Kvůli Šatovce čelí Praha 6 brutální předvolební kampani

21.03.2018 22:03

Únorový vpád squatterů do usedlosti Šatovka byl promyšleným startem předvolební kampaně těch, kteří by na podzim chtěli zasednout ve vedení Prahy 6. Současná radnice totiž neustále čelí mediálním útokům z různých stran za to, že je prý zodpovědná za neutěšený stav usedlosti Šatovka a nechává ji chátrat. To, co ještě v únoru vypadalo lehce konspiračně, postupně nabralo konkrétní obrysy.