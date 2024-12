Kolář (TOP 09): Musíme podpořit opozici, aby Lukašenko skončil na smetišti dějin

Některým politikům odvaha chybí, jiní jí mají na rozdávání. Do druhé skupiny patří Svjatlana Cichanouská, která o politice asi nikdy nesnila, jenže když na to přišlo, vzala na sebe obrovský kus odpovědnosti a rozhodla se postavit Lukašenkovi.

Jenže to nestačí. Evropa kolem Běloruska pořád chodí jako kolem horké kaše, neví, co s ním, a tak nějak vyčkává. Přitom je naprosto zřejmé, co musíme udělat: opozici dát co nejvíc podpory nutné k tomu, aby Lukašenko skončil na smetišti dějin stejně jako řada diktátorů před ním.

Moc rád jsem proto podpořil akci Běloruského týdne v Evropském parlamentu a se Svjatlanou se setkal. Slíbil jsem jí, že pro jejich úspěch udělám v Evropě maximum.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



