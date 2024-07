Kolář (TOP 09): Na frakci je jich s rakouskými nácky a maďarskými grófy málo

Babiš se spojil s Orbánem a chce zakládat společnou frakci v Evropském parlamentu. Pro ty, kteří tohoto člověka pro vlastní dušení zdraví vytěsňují, mám jednu zprávu – na zakládání frakce je jich s rakouskými nácky a maďarskými grófy moc málo.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7218 lidí

Snaha vytvořit tuhle názorovou skupinu nostalgiků, kteří si pletou patriotismus s populismem, nemá vůbec nic společného s prací v Evropské unii nebo prací pro voliče obecně. Na to by se k nim musely přidat ještě další strany dalších členských států. Ale i kdyby se tak stalo, i tehdy bych z nich ale byla odstrčená partička podivínů bez politické síly. O evropský vliv těm pánům bez svědomí ale právě vůbec nejde.

Celá tahle show je určená všem, kteří vzpomínáte na Tuzex a říkáte si, že za Husáka bylo líp. Je to vábení všech, co se jim v Teméšváru stýská po Velkém Maďarsku a Trianon je pro ně nejhorší noční můrou, i všech, co tančí s Putinem a říkají, že levný plyn je hodnotnější než svoboda.

Tihle tři se spojili jen proto, aby dělali to, co doteď: z oběti dělali viníka, prodávali nás za děravou grešli, hrabali si pod sebe, rozesírali, konspirovali… a to všechno za evropské peníze.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky