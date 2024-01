Kolář (TOP 09): Přituhuje, Putin podepsal dekret. Týká se i nás

reklama

Přituhuje a musíme začít urychleně něco dělat. Pokud jste to nezaznamenali, tak válečný zločinec Putin minulý týden v tichosti podepsal dekret o „o právní ochraně historických nemovitostí Ruska v zahraničí“. Týká se to bohužel i nás a znamená to tři věci.

Zaprvé je jasné, že rusko se toho fakt nebojí a přitápí pod kotlem hybridní války co to dá. A my jsme dost na ráně.

Zadruhé to znamená, že musí okamžitě přijít tvrdá česká reakce. Tady na lavírování není místo a je nebezpečné.

A za třetí… Návrh zákona, který by rusko o majetky připravil, spěchá ještě víc, než jsem si minulý týden, když jsem ho představoval, myslel.

Putin si tím dekretem nárokuje nemovitosti různě po světě, skutečné nebezpečí ale představuje pro postsovětské země a satelity. Tedy pro nás. Jak donekonečna upozorňuji, ruské baráky v Česku jsou hrozba a tohle je jeden z důvodů proč to tak je.

Co rusko tím dekretem ve skutečnosti sleduje? Je to prostě další z velmi silných nástrojů v jeho hybridní válce, kterou proti nám dlouhé roky vede. Chce destabilizovat, vyvíjet nátlak, posílit svůj vliv ve společnosti i politice, nahlodávat důvěru v instituce, nakonec je rozložit.

Rusko prostě zkouší, kam až ho zas necháme zajít. Pokud nechceme znovu ukázat naše slabosti, musíme reagovat jasně a záminky pro různé arbitráže, žaloby a podobné pokusy definitivně zarazit tím, že jim ty domy prostě sebereme.

