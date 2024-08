Kolář (TOP 09): Společný dárek Rusku, proč ho nemáme rádi

K výročí se obvykle dávají dárky. Teď nás čeká výročí 21. srpna, takže máme všichni příležitost připomenout společným dárkem Rusku, proč ho nemáme rádi.

Koncem srpna si můžete vybrat z docela široké nabídky různých sbírek, které Kreml nepotěší.

Dárek pro Putina vybírá peníze na stovku špičkových průzkumných dronů Mavic 3 T. Drony mají zamluvené a aby se daly koupit, zbývají ještě necelé tři miliony korun. Mrkněte na to zde.

Pokud by vám to bylo málo, anebo jste chtěli něco méně známého, ale navýsost důležitého, tak Putina určitě nepotěší váš příspěvek Bělorusům, kteří bojují na Ukrajině. Samozřejmě na straně Ukrajiny.

Kyrilovi, který má volací kód Praga, protože právě tady je doma, a jeho týmu by se zase hodila pozemní stanice k dronům. Do této akce se můžete zapojit tady. Kyrila znám osobně, je to úplně normální kluk, co si na nic nehraje a který si neplete vlastenectví s národovectvím. Kdyby vás zajímalo, co cítí, když se mu na mušku dostane nepřítel, mrkněte sem.

Existují samozřejmě i další iniciativy a je úplně na vás, kterou zvolíte. Ale nějakou si prosím vyberte. Skvělá je totiž také akce kolegů z Dronů Nemesis, o které se víc dozvíte tady.

Její duchovní otce a tváře Ondřeje Vetchého, Milana Mikuleckého a Karla Řehku jistě netřeba představovat.

Od nás, jako občanů země, přes kterou sovětské tanky přejely, pak tu dlouho „rezivěly“ a jejich posádky kšeftovaly s vodkou, naftou a samovary dovezenými až z Vladivostoku, by bylo hezké, kdybychom russákům připomněli, že na to nezapomínáme.

Jo a – k těm sbírkám často můžete přidat i nějaký osobní vzkaz, tam se kreativitě samozřejmě meze nekladou.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky