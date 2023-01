Kolovratník (ANO): Byl to váš koaliční partner ODS, kdo rozprodal v 90. letech infrastrukturu státu

reklama

Děkuji za slovo. No, já musím na Ondru Lochmana reagovat, a musím říci, že popuzeně, jako místopředseda hospodářského výboru, kde jsem víc než osm let, pane kolego. A do této chvíle jsem si, prostřednictvím paní předsedající, Ondřeje Lochmana jako předsedy podvýboru pro dopravu vážil jako kolegy, který se zajímá o dopravu, věnuje se dopravě a snaží se ji řešit. Ale prosím, pane kolego, když už vám vaši markeťáci ze STANu dají nějaký text, tak než ho začnete číst, tak si ho zkuste ověřit a neztrapňujte se tady na plénu Poslanecké sněmovny.

To vystoupení bylo absolutně trapné a komické. A budu konkrétní. Když se chlubíte za STAN úspěchy pana ministra Síkely, že sem přinesl zákon o komunitní energetice a tak dále, ten zákon tady měl být v létě. To jste slibovali někdy na jaře, že to tady bude do prázdnin. Přinesli jste to na konci roku a je to pozdě, už to mohlo půl roku fungovat. Když se chlubíte, pane poslanče, taxonomií a jádrem, tak tuhle věc nezařídila tato vláda, to zařídili vaši předchůdci, hnutí ANO, Andrej Babiš a Karel Havlíček, a vyjednali jsme to, že jádro je uznáváno v taxonomii Evropskou unii alespoň dočasně.

Vy jste měli příležitost pracovat na tom, aby bylo jádro uznáváno dlouhodobě a trvale. Neudělali jste v tom absolutně nic. Když tady, pane kolego, mluvíte o ropovodu TAL, o plynovodu Stork - opět, prosím, něco si o tom načtěte. Poláci Stork nechtěli. Nebylo to na nás, bylo to na nich. A vy jako opozice v té době jste s námi souhlasili, že ty energie, ať už je to ropa, nebo plyn z Ruska, že jsou levné, že fungují, že zkrátka je to nějaký zdroj energie a infrastruktury, kterou tady máme. Nikdy, nikdy jsme od vás neslyšeli to, že bychom něco měli změnit.

A když už chceme jít do té historie - ještě mám pět vteřin - tak byl to váš koaliční partner, ODS, která rozprodala v devadesátých letech infrastrukturu našeho státu. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) A teď, teď ty následky sbíráme všichni, společně s vámi.

