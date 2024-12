Kolovratník (ANO): Dálnice D3. Nové úseky otevřeny, na dokončení si ještě počkáme

Dálnice D3: Nové úseky otevřeny, na dokončení si ještě počkáme

Těsně před Vánoci se Jižní Čechy dočkaly významného pokroku – otevření tří nových úseků dálnice D3 včetně dlouho očekávaného obchvatu Českých Budějovic. Celkem 28,4 kilometru dálnice a tunel Pohůrka, to vše za 14,5 miliardy korun. Pro řidiče i obyvatele Budějovic je to nepochybně úleva – z centra města zmizí tranzitní doprava a jízda na jih se výrazně zrychlí. Přesto nelze opomenout, že to, co v závěru roku slavnostně otevírá ministr dopravy Martin Kupka, je především dílem minulých vlád.

Jako opoziční poslanec považuji za důležité připomenout, že tento projekt nezačal s touto vládou. Právě za ministrů Ťoka a Havlíčka byly zahájeny klíčové přípravy. Bývalý ministr dopravy Karel Havlíček dokonce prosadil operativní změny ve způsobu dokončení technicky složitého tunelu, které zkrátily výstavbu zhruba o rok. Naopak současná vláda zatím spíše „sklízí ovoce“, než aby přinesla vlastní koncepční kroky.

Tunel Pohůrka byl jednou z nejnáročnějších staveb v projektu. Původně měla vést dálnice na povrchu. Po lobbingu tehdejších komunálních politiků z ODS se musely plány změnit a vznikl rizikový projekt tunelu. Obavy se potvrdily a během výstavby docházelo k dalším technologickým změnám a zdražením kvůli agresivní spodní vodě.

Buďme však rádi za výsledek. Kolem Budějovic máme funkční dálnici, která odlehčí městu a nabídne rychlejší spojení na jih. Oceňuji, že další úseky dálnice D3 směrem k rakouským hranicím se již staví. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být celá dálnice až na hranici hotová do roku 2027 - dokonce o čtyři roky dříve, než to mají v plánu sousedé z Rakouska.

Jsem hrdý na to, že změny legislativy z pera předchozích vlád nesou své ovoce. Díky liniovému zákonu se výrazně zrychlila příprava staveb, což potvrzuje nejen dálnice D3, ale i další projekty po celé zemi. Očekávám, že vláda tento pozitivní trend nejen udrží, ale ještě zrychlí.

Dálnice D3 je klíčovou dopravní tepnou, která propojí Prahu s rakouskými hranicemi a odlehčí přetížené D1. Je dobře, že Jižní Čechy nyní slaví úspěch, ale nesmíme polevit – zbytek dálnice musí být hotov bez dalších zbytečných zdržení.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



