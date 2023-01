Kolovratník (ANO): Městská hromadná doprava? Vláda zaspala a její pomoc je nedostatečná

reklama

MHD zastává z pohledu městského života naprosto zásadní a nenahraditelnou roli. Přiznám se, že ji mnohem raději využívám k přepravě než osobní auto, a to jak u nás v Pardubicích, tak i v Praze. Ve většině případů je rychlejší a člověk se také vyhne zdlouhavému hledání parkovacího místa. Kromě toho jsem ale také už několik let členem Dozorčí rady Dopravního podniku města Pardubice, díky čemuž tuto problematiku znám zblízka.

V souvislosti s dopravními podniky připomínám, že se mi v loňském roce podařilo prosadit klíčový pozměňovací návrh, který pomohl právě MHD částkou 300 milionů ročně a současně také železničním dopravcům částkou 600 milionů ročně! Při zpětném ohlédnutí musím konstatovat, že odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje bylo naprosto zásadní a pokud by k tomuto kroku nedošlo, pak by se dopravní podniky nacházely v mnohem složitější situaci.

Bohužel vláda Petra Fialy je v tomto ohledu neuvěřitelně pomalá a zaspala. Evropská komise totiž musela posoudit, zda můj pozměňovací návrh na odpuštění POZE není nedovolenou podporou. Vláda se ale tomuto tématu začala věnovat příliš pozdě - v březnu a teprve až teď vše konečně dořešila. V tomto ohledu apeluji na vládu, aby dlouze a zbytečně nevyčkávala a proplatila dopravním podnikům zpětně i za letošní rok, protože zákon platí již od 1. ledna.

Kdo by ale čekal další pomoc ze strany státu, čekal by marně. Žádná totiž nepřichází. Zastropování cen elektrické energie na 6 Kč je pro sektor veřejné dopravy příliš vysoké a budou tak mít značné problémy za těchto podmínek svůj provoz ufinacovat. Jsem proto přesvědčený, že dopravní podniky by měly mít lepší podmínky. Proč?

Pokud tomu tak nebude, pak bude nutné výrazně zdražit jízdné. Tímto krokem bychom ale šli přesně proti evropským trendům. Ilustračně si připomeňme KlimaTicket v Rakousku nebo Deutschland ticket za 49 euro na celý měsíc. To je pro mě inspirace, jak zatraktivnit veřejnou dopravu!

Ministr dopravy Martin Kupka sice hezky mluví o podpoře veřejné dopravy, ale konkrétní kroky jsem neviděl. Osobně navrhuji, abychom využili ve prospěch MHD například prostředky z Modernizačního fondu, ve kterém bude v následujících letech dostupných minimálně 300 miliard korun! V současnosti výnosy z Modernizačního fondu využívá především ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo průmyslu a obchodu. Pravda je ale taková, že se někdy složitě hledají projekty, na které by se peníze daly ve skutečnosti využít.

Musím se proto tedy ptát, proč už tohle vláda dávno nezměnila? Proč část výnosů z fondu nejde ministerstvu dopravy? Mohly by se použít právě na nákup nových moderních nízkoemisních a bezemisních vozidel – jak regionálních vlaků, tak právě dopravních prostředků MHD. Další pomocí mohou být například úvěry z Evropské investiční banky (EIB) v kombinaci s prostředky Národní rozvojové banky. I o tomto jsem už vedl několik jednání a plánuji zorganizovat v průběhu příštího roku úvodní jednání vedení EIB s vedením Magistrátu města Pardubice.

Budu moc rád, když mi napíšete svůj názor. Líbí se vám náš český OneTicket? Využíváte ho? A pokud ne, využívali byste ho, pokud by byl levnější? Věřím, že pro většinu by to smysl mělo a vedlo by to k tomu, že by lidé rádi přesedli z aut například do autobusů, co říkáte?

