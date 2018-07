Kolovratník (ANO): Moje srdce stále bije více vpravo

Po včerejším dlouhém a náročném dnu jsem rád, že Česko má vládu s důvěrou Sněmovny. Věřte mi, že podpora KSČM mě osobně netěší, moje srdce stále bije více vpravo - ale vnímám to jako nejlepší možné ze všech špatných řešení. Bez plnohodnotné vlády nemůže Sněmovna fungovat, proto jsem rád, že konečně můžeme začít naplno pracovat. Podívejte se do programového prohlášení. Věřím, že věci jako digitalizace, eGovernment, investice do dopravy, snížení byrokracie a další osloví i Vás. A na těchto věcech chci v Hospodářském výboru pracovat.

