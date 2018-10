Kolovratník (ANO): Pardubice se po dlouhých letech čekání konečně dočkají lávky na Duklu

Pardubičtí politici o ní mluví od konce 80. let. Nikdo z nich ale za celou tu dobu nebyl schopen přejít od slov k činům, a proto jsme společně s primátorem Martinem Charvátem pojali celý projekt jako jednu ze svých hlavních priorit. Jasně jsme si řekli – teď, nebo nikdy! A jsem rád, že po čtyřech letech náročné práce můžeme s klidnou duší říci, že jsme projekt skutečně nakopli a teď ho už musíme společně dotáhnout!

Pořád to stejné dokola. Stejné řeči, důvody a výmluvy, proč to nejde. Ano, přátelé, takto to ještě vypadalo před rokem 2014! Tradiční strany se jenom hádaly a nikdo nechtěl vzít odpovědnost do vlastních rukou. Přitom Pardubice na lávku marně čekají už desítky let a řešení? V nedohlednu! Tehdy jsem se naštval a řekl jsem a dost! Chce to změnu! A vidíte to? Jde to, ale musí se chtít…

Mám skutečně velkou radost, protože stovky hodin práce nepřišly vniveč a stavbě lávky, spojující nádraží se sídlištěm Dukla, už nic nebrání. Už zhruba za rok začne velká přestavba železničního uzlu Pardubice za téměř čtyři a půl miliardy korun. V rámci této modernizace vznikne i dlouho očekávaná lávka. Lidé už nebudou muset riskovat své životy, aby si zkrátili cestu domů přes kolejiště. Navíc oproti původním plánům bude lávka mnohem lepší, než jsme původně plánovali. Jestli Vás lávka zajímá více, klikněte ZDE.

Se zástupci Ministerstva dopravy i Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se nám podařilo uzavřít unikátní trojstrannou dohodu o financování. Ta jasně říká, že lávku nám zaplatí z 85 % stát. Díky tomu budou náklady pro město pouze v jednotkách milionů, oproti původním předpokladům.

A jaký je další jízdní řád? Správa železniční dopravní cesty už pomalu začíná pracovat na získání všech potřebných povolení ke spuštění velké stavby. V tuto chvíli máme získané územní rozhodnutí a projektuje se dokumentace pro stavební povolení. Celá investiční akce naplno vypukne na přelomu let 2019 a 2020 a to v rámci „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na hlavním železničním koridoru je potřeba, aby obě investiční akce proběhly souběžně. Výstavba si totiž vyžádá velké nároky na bezpečnost a omezení provozu. Rozhodně nesmíme nic podcenit, aby se nestalo nějaké neštěstí.

Podle informací, které mám k dispozici, se zdá, že by během letošního roku měla mít SŽDC kompletní dokumentaci. Pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné situaci a získáme všechna potřebná povolení, věřím, že dodržíme uvedený termín. Dobrá zpráva je, že město chce hned u lávky postavit autobusový terminál Jih, o kterém jsem psal ZDE. Nedaleko dokonce vznikne parkovací dům, který bude napojen přímo na nadchod. Tím zlepšíme ekonomický dopad celé stavby.

