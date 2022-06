Kolovratník (ANO): Piráti na evropské půdě byli pro. Jaká je tedy oficiální pozice české vlády?

reklama

Děkuji za slovo, pane premiére, dobré odpoledne.

Moje téma bude z resortu dopravy, asi z toho titulu nebo názvu interpelace víte, tušíte jeho obsah. Já bych se vás rád zeptal na problematiku na vaše plánované kroky v otázce zákazu prodeje aut, automobilů se spalovacími motory. V rychlé rekapitulaci připomenu, že je to zpráva teď z minulého týdne ze začátku června, kdy Evropský parlament schválil návrh, který říká, že od roku 2035 bude zakázáno prodávat nové osobní auta a lehká užitková vozidla se spalovacími motory. A korektně taky říkám, že víme, můžete to odpovědět nebo navázat, že to bude ještě předmětem dalších jednání, není to definitivní závěr.

Mě tohle zajímá. Rád bych se na to zeptal. Oba nebo všichni víme, že Česká republika je z velmi vysokého procenta práce na autoprůmyslu, na výrobě vozidel závislá, to znamená, naše hospodaření, hospodaření velkých českých firem a automobilek tohle rozhodnutí do budoucna dramaticky ovlivní. V té naší pozici, která je k tomu negativní, kde hnutí ANO tady s tím návrhem nesouhlasí, odcituji pro vaši představu moji kolegyni europoslankyni Martinu Dlabajovou, která to označila za ránu českému automobilovému průmyslu, ale taky za ránu pro spotřebitele, pro občany.

Musíme počítat s tím, že to způsobí do budoucna pořádný průvan v peněženkách občanů, a budu také doufat, že členské státy v následných jednáních najdou kompromisní řešení, které zmírní dopady na firmy, a i zlepší výhledy lidí na koupi nových vozů. Cituji europoslankyni Martinu Dlabajovou. Vy, pane premiére, a možná my všichni se shodneme na tom, víme, že tohle je velký problém, zvlášť v dnešní době. A já mám teď první otázku, jestli jste toto řešili v koalici, protože Piráti na té evropské půdě byli pro, jaká je tedy oficiální pozice české vlády.

A druhá - rychle - otázka... (Předsedající: Děkuji. Čas.) jestli už jste o tom jednali... (Předsedající: Čas.) s AutoSAPem, se Sdružením automobilového průmyslu.

Děkuji.

