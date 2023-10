Kolovratník (ANO): Před volbami jste tvrdili, že jste připraveni. Co jste dělali ty dva roky?

reklama

Tak dobré dopoledne. No, to je něco, pane ministře. Klára Dostálová je na vás moc hodná. Já asi tak hodný nebudu, že jo, no jo. Vy jste králem ptydepe. Vy jste tady mluvil, nevím, 15, 20, minut a neřekl jste vůbec nic. Vy jste vůbec neodpověděl na tu otázku. Ta interpelace mně přišla docela jednoduchá. V jakém jste s DSŘ stavu, co bude od 1. 1. a co bude od 1. 7. Zatím jste nám tady chtěl, budu citovat vaše slova, "odilustrovat", jak to tam vypadalo předtím, co jste zachraňovali, co jste zlevnili, co jste změnili, kolik lidí tam bylo, nebylo, na jaké peníze se to designovalo a tak dále.

Tak, pane ministře, já budu tedy na to vaše ptydepe chviličku reagovat. Připomenu, že ten nový stavební zákon z naší dílny tady Sněmovna přijala v červenci 2021 počtem 106 hlasů. Byl červenec 2021 a my jsme říkali, ať to po volbách dopadne jakkoliv, máme nebo dáváme - a tak byl ten náš zákon nastaven - skoro dva roky na to, aby se to doladilo, aby se všechno připravilo. V naší verzi už dneska všechno mělo běžet od 1. července letošního roku. Teď je konec října, pane ministře, je konec října. Od 1. července. to mělo běžet.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8003 lidí

Vy a celá vaše koalice s vámi v čele jste se byli v prsa, jak to máte vymyšlené jinak, jak to máte lepší, jak jste připraveni a jak hned po volbách to celé předěláte. Tak proboha, proč tady teď 20 minut nebo půl hodiny posloucháme, co bylo špatně a co vy jste musel zachraňovat? Vždyť jste před volbami říkali, že jste připraveni, že to máte celé vymyšlené. Tak já se ptám, pane ministře, člene vládní koalice, co jste dělali ty dva roky? Vy jste to nevěděli? Před volbami jste tvrdili, že to víte, že jste připraveni. Co jste dělali ty dva roky?

Fakt nám tady už o tom nevyprávějte a nevymlouvejte se na Kláru Dostálovou a na své předchůdce. Jestli jste chlap, jestli máte odvahu, tak takhle zásadní a fatální věc pro české stavební právo - a to nejen pro občany, ale pro strategické stavby státu, pro vašeho kolegu Martina Kupku, pro dopravu - tak to spojte se svojí funkcí. Já se vás ptám a nerýsujte tady možné scénáře odložení, možné vlastní provádění. Velkoplošné skenery, za co je budete kupovat? To je budete zase soutěžit nebo z nějakých rezerv, které někde máte? Nebo obce budou kupovat velkoplošné skenery? Možná ty úřednice už jsou moderní a mají mobily s foťákem, tak by mohly samy fotit třeba na ty mobily a možná ani ty skenery nebudou potřebovat.

Řekněte tedy jasně na mikrofon, jestli Dopravní a energetický stavební úřad bude 1. 1. plně vybaven a plně funkční, jinak končíte ve své funkci. Je to vaše osobní odpovědnost a nevymlouvejte se na své předchůdce.

Děkuji.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Je to zkrátka rozpočtová lež, kterou tajíte Kolovratník (ANO): Navrhujeme pevně dané kompenzace obcím Kolovratník (ANO): Paní ministryně Černochová má být profesionál, je to šéfka silového rezortu Kolovratník (ANO): Paní ministryně, Váš tweet opravdu mohl být rozbuškou, byl velmi nebezpečný

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama