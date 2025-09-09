Kolovratník (ANO): Slovensko – euro tam mají, ale také nižší důchody, dražší potraviny

09.09.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Kolovratník (ANO): Slovensko – euro tam mají, ale také nižší důchody, dražší potraviny
Pamatuju si, jak jsem jako kluk dostal od babičky první desetikorunu. Byla nahnědlá, mírně pomačkaná a voněla tak zvláštně, papírově. „To je tvoje. Utrácej s rozumem,“ řekla mi. A já si ji schoval do peněženky, protože mít vlastní peníze byla svoboda. A tenhle příběh vlastně sedí i dnes.

Vlastní peníze jdou ruku v ruce se svobodou. Hodně se mluví o euru. Ale upřímně – kdy jste naposledy slyšeli někoho ptát se: „Tak kdy už bude to euro?“ Zato denně slyšíme jiné otázky: „Kdy zlevní potraviny? Proč jsou dražší hypotéky? Dostanou se děti k zubaři?“ To jsou skutečné starosti lidí – důchodců, maminek na mateřské, živnostníků.

Proto říkáme na rovinu: euro teď nechceme. Ne proto, že bychom byli proti Evropě. Ale proto, že víme, jak se tady žije. Přechod na euro v době, kdy ceny rostou a peněženky jsou napjaté, by přinesl víc škody než užitku. Stačí se podívat na Slovensko – euro tam mají, ale také nižší důchody, dražší potraviny a slabší sociální systém.

Koruna pro nás není jen měna. Je to nástroj, jak řídit ekonomiku, jak v krizi pomoci lidem a udržet jistotu. A v nejisté době je jistota to nejcennější, co máme.

Chceme odpovědnou ekonomiku, stát, který pomáhá – ne překáží, a nástroje, které fungují. A tak říkáme jasně: euro? Ne, děkujeme. Koruna je naše. A drží při nás.

