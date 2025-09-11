Konečná (KSČM): Atentát na Kirka. Odpornost nejhrubšího charakteru

Kam vede politické nálepkování jsme opět mohli vidět v USA. Nemusím souhlasit s něčí politikou, ale spáchat na něj atentát, jako se to stalo Chariemu Kirkovi, je odpornost nejhrubšího charakteru.
Strategii vykreslovat hnutí Stačilo! jako nebezpečí pro stát mimochodem volí strany vládní koalice za podpory mnohých médií. Program pro lidi nemají žádný, tak neváhají na billboardy dávat třeba můj obličej. Jejich stoupenci chodí sabotovat akce, napadají weby, o vulgaritách a ničení billboardů, bannerů či plakátů už se ani nezmiňuju.
Násilí do politiky nepatří a zaslouží si co nejhlasitější odsouzení.
Ing. Kateřina Konečná
autor: PV