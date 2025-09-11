Konečná (KSČM): Atentát na Kirka. Odpornost nejhrubšího charakteru

11.09.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atentátu na Charlieho Kirka.

Konečná (KSČM): Atentát na Kirka. Odpornost nejhrubšího charakteru
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Kam vede politické nálepkování jsme opět mohli vidět v USA. Nemusím souhlasit s něčí politikou, ale spáchat na něj atentát, jako se to stalo Chariemu Kirkovi, je odpornost nejhrubšího charakteru.

Strategii vykreslovat hnutí Stačilo! jako nebezpečí pro stát mimochodem volí strany vládní koalice za podpory mnohých médií. Program pro lidi nemají žádný, tak neváhají na billboardy dávat třeba můj obličej. Jejich stoupenci chodí sabotovat akce, napadají weby, o vulgaritách a ničení billboardů, bannerů či plakátů už se ani nezmiňuju.

Násilí do politiky nepatří a zaslouží si co nejhlasitější odsouzení.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
autor: PV

